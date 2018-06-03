سوس تنهي جهوي "الباك" بارتفاع حالات الغش

ميمون أم العيد من أكادير

بلغ عدد حالات الغش، التي تم رصدها في الامتحان الجهوي للباكالوريا بجهة سوس ماسة خلال يومين، 109 حالات غش، وهو ما يشكل ارتفاعا بـ21 حالة غش مقارنة بالامتحانات ذاتها من السنة الفارطة، التي سجلت فيها88 حالة غش فقط.

وحسب بلاغ صادر عن أكاديمية سوس ماسة، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن أجواء متميزة سادت يومي الامتحان الجهوي لنيل شهادة الباكالوريا على صعيد 121 مركزا للامتحان في ست مديريات إقليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة.

وأكد البلاغ ذاته أن تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين وشركاء منظومة التربية والتكوين في مستوياتهم الثلاثة (المحلي والإقليمي والجهوي) ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني بفضل مساهمتهم الوازنة والنوعية، التي أبانوا فيها عن مسؤولية وطنية وحس وطني عال وغيرة، تحضيرا وإجراء، بغية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين البالغ مجموعهم 30 ألفا و521 مرشحا.

وسجل بلاغ الأكاديمية أن حالات الغش، التي تم ضبطها في اليوم الثاني من الإجراء (السبت 2 يونيو 2018) تراجعت إلى 28 حالة، مقابل 30 حالة خلال اليوم نفسه من دورة عام 2017.

وبخصوص مجموع حالات الغش التي تم تسجيلها هذه السنة، أوضح المصدر نفسه أن حالات الغش، التي ضبطت خلال يومي الإجراء في دورة يونيو 2018، بلغت 109 حالات (مقابل 88 حالة سنة 2017)، ستحال جميعها على اللجن الجهوية التأديبية لاتخاذ ما يلزم من إجراء.

ولم يفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة أن تشيد بما "بذل من جهود عكسه حسن تنظيم مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر برؤساء مراكز الامتحانات أو مراقبي جودة الإجراءَات أو الملاحظين ومساعدي رؤساء المراكز وأطر الحراسة، وكذا اللجن الجهوية والإقليمية وطاقم الاعتكاف والمداومة وغيرهم، إلى جانب الدعم المتواصل والشامل الذي لاقيناه من السلطات الولائية والإقليمية ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المساعدة، عبر تدخلاتهم الاستباقية والآنية ويقظتهم الدائمة والتنسيق الوازن، حتى مر هذا الاستحقاق التربوي في ظروف جيدة تعزيزا لمصداقية الامتحان وتأمينا لكل إجراءَاته التنظيمية والتدبيرية".