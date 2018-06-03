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كُتّاب وآراء
مراكش ترصد 153 حالة غش في "جهوي الباك"
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي أنها سجلت الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، دورة يونيو 2018، 153 حالة غش على صعيد الجهة، بزيادة بلغت 70 % مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي أن "النسبة المسجلة تعبّر عن انضباط أغلب المترشحات والمترشحين للقوانين المنظمة للامتحانات التي تميزت بالرفع من مستوى اليقظة والتصدي لظاهرة الغش"، مضيفا أن "الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا سجل حضور 93 % من مجموع المترشحات والمترشحين، بما فيهم الأحرار".
وبلغ مجموع المترشحات المترشحين للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، بحسب المصدر ذاته، 35581 مترشحة ومترشحا، موزعين على 141 مركز امتحان، 33105 مترشحة ومترشحا منهم بالتعليم العمومي، و2476 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي.
يشار إلى أن امتحانات الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا ستجرى يومي 6 و7 يوليوز المقبل.