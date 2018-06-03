68 حالة غش في ثاني أيام "جهوي الباك" بتافيلالت

محمد آيت حساين

بلغ عدد حالات الغش، التي جرى رصدها في اليوم الثاني من الامتحان الجهوي للباكالوريا بجهة درعة تافيلالت، حوالي 68 حالة غش، مقابل 57 حالة غش في اليوم الأول من الامتحانات.

وحسب بلاغ صادر عن أكاديمية درعة تافيلالت، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن اليوم الثاني من الامتحان الموحد الجهوي عرف حضور 19 ألفا و750 مترشحا ومترشحة، من أصل 22 ألفا و22 مترشحا ومترشحة، أي بنسبة 89.68 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة حضور الأحرار منها بلغت 64 في المائة، مقابل 97 في المائة من المترشحين الرسميين.

وأفاد البلاغ ذاته بأن حالات الغش التي تم رصدها جهويا بلغت حوالي 68 حالة؛ منها 25 حالة بمديرية ميدلت، و19 بمديرية تنغير، و14 حالة بالرشيدية، و10 حالات بمديرية زاكورة، فيما لم تسجل المديرية الإقليمية لورزازات في اليوم الثاني أي حالة غش، مشيرا إلى أن هذه الحالات المرصودة تراوحت ما بين 62 حالة حيازة للهاتف أو استعماله، و6 حالات تخص استعمال وسائل أخرى.

ولم يفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت أن تشيد بما "بذل من جهود عكسه حسن تنظيم مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر برؤساء مراكز الامتحانات أو مراقبي جودة الإجراءات أو الملاحظين ومساعدي رؤساء المراكز وأطر الحراسة، وكذا اللجان الجهوية والإقليمية وطاقم الاعتكاف والمداومة وغيرهم، والسلطات الولائية والإقليمية والمحلية ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المساعدة على دعمهم وانخراطهم في المساهمة في إنجاح المحطة الأولى من الامتحان الجهوي".

يذكر أن نسبة الحضور في اليوم الأول من الامتحان الجهوي الموحد بلغت حوالي 91 في المائة، نسبة الرسميين منها بلغت حوالي 97.74 في المائة والأحرار 67.3 في المائة، من أصل 22022 مترشحا ومترشحة، الرسميون منهم حوالي 17104، والأحرار حوالي 4918.