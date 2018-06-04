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الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 04 يونيو 2018 - 05:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يكون الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة والسهول غرب الأطلس، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح بالقرب من السواحل الشمالية والريف الغربي والغرب، ستكون مصحوبة بقطرات مطرية محلية.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح محلية بالسهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الأطلسية. كما ستتكون سحب ركامية غير مستقرة بالسفوح الجنوبية الشرقية ومرتفعات الأطلس، حيث ستكون مرفوقة بزخات أحيانا رعدية. عدا ذلك ستكون الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية داخل الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الشمالي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى من المملكة وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة شمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى الجنوب وجنوب شرق المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 25 و32 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، وما بين 30 و35 درجة بسهول الرحامنة وتانسيفت وداخل الشياظمة وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 33 و39 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.

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