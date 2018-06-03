​"بسمة" تنظم الليلة الكبرى بمشاركة 100 منشد

هسبريس من وجدة

نظمت مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية والرابطة المغربية للمديح والسماع الصوفي والمندوبية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الشرق، بمسرح محمد السادس بوجدة، ليلة كبرى للمديح والسماع والطريقة العيساوية بمشاركة 100 منشد ومنشدة؛ وهي أول مشاركة بجهة الشرق وأول عرض جرى تقديمه بوجدة، تخليدا لذكرى وفاة المغفور له الملك محمد الخامس.

وفي أجواء روحانية رائعة، استمتع وتفاعل الجمهور الغفير، الذي ملأ جميع مقاعد المسرح وجنباته، مع وصلات إنشادية بمديح الرسول صلى الله بمزيج جمع بين الموسيقى الروحية والمديح الصوفي في عمل مشترك يعدّ الأول من نوعه على خشبة هذا المسرح.

الحفل، الذي افتتح بالنشيد الوطني المغربي وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، عرف إنشاد قصيدة "سقاني حبيبي.." بموسيقى روحية من كلمات ديوان الشيخ عبد القادر الجيلاني وألحان نورالدين الحارثي، وموال "أرجال الله يا سيادي العفو لله"، وقصيدة "البرقية" بوصلة عيساوية، حيث وقف الجميع تفاعلا مع هذه الوصلات التي أتحفت الجمهور الذي ظل وفيا لهذ الحفل المميز إلى غاية نهايته.

عبد النبي بعوي، رئيس مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية، تحدث، في كلمة له بالمناسبة، عن دور هذه المؤسسة في العمل الخيري، مؤكدا أن التآزر والتضامن والتكافل الاجتماعي ونشر ثقافة التطوع والإحسان والإتقان في العمل هي أبرز أوليات وغايات المؤسسة، وأن المؤسسة كانت وستبقى في خدمة الناس في مختلف المجالات التي تشتغل بها، متقدما بالشكر إلى جميع أعضاء مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية الذين سهروا على إنجاح هذا الحفل، وقد أشاد أيضا بعظمة تخليد هذه المناسبة التي تؤرخ للذكرى التاسعة والخمسين لوفاة جلالة الملك المغفور له محمد الخامس.

وأهدى عبد النبي بعوي، بهذه المناسبة، الدرع التكريمي للمؤسسة وشهادة تقديرية إلى المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال على جهوده المخلصة في خدمة الثقافة والفن بجهة الشرق. كما جرى تكريم جميع الفرق والمجموعات المشاركة في هذا الحفل والتي تضم خيرة المنشدين والمنشدات والموسيقيين، لتشجيعهم على مزيد من العطاء والتألق في مسيرتهم الفنية ليكونوا أحسن واجهة لهذه المدينة

وانتهى الحفل الديني وسط أجواء روحانية عظيمة، وجرى التقاط صور تذكارية جماعية لتوثيق هذه الليلة الكبرى في سجل تاريخ مسرح محمد السادس، وختم الحفل بالدعاء الصالح للملك محمد السادس والخير لهذه الأمة وأن تنعم بالسكينة والطمأنينة والرخاء.