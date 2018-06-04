بعوي يبحث الربط الجوي للشرق بجهات المملكة

هسبريس من وجدة

عقد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بمقر مجلس الجهة بوجدة، اجتماعا مع مسؤولين مركزيين بشركة الخطوط الملكية المغربية، بحضور الطيب المصباحي، نائب الرئيس.

وتمت خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من النقط تتعلق بالربط الجوي لجهة الشرق بباقي جهات المملكة، مع بحث إمكانية تخفيض أثمنة التذاكر للخطوط التي تربط ما بين وجدة والدار البيضاء، أو تلك التي ستربط ما بين الناظور والدار البيضاء، وبين بوعرفة والدار البيضاء.

ودعا عبد النبي بعوي مسؤولي الخطوط الملكية المغربية إلى فتح خطوط جوية جديدة تربط مطار وجدة بكل من الرباط ومراكش وأكادير والعيون والداخلة، معربا عن استعداد مجلس جهة الشرق لدعم هذه المبادرة.

وكان عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، قد قام بتوقيع اتفاقية شراكة مع محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة، بهدف النهوض بالقطاع السياحي بمختلف أقاليم الجهة، لا سيما من خلال تعزيز الخطوط الجوية بأسعار تنافسية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين مطارات جهة الشرق وبين باقي الوجهات الداخلية والدولية، والمساهمة في إنعاش القطاع السياحي للجهة، وإبراز المؤهلات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة الشرقية مع تعزيز إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.

ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد مهمة من السياح من اكتشاف المؤهلات السياحية للمنطقة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.