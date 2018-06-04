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كُتّاب وآراء
أنشطة طبية وفنيّة تبعث الحياة بسيدي بوعثمان
اختتمت، الأحد، فعاليات الأيام الثقافية والصحية التي نظمت بجماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة من طرف جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة، بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، والجمعية المركزية للأمراض المزمنة بالمحمدية.
وفي هذا السياق، نظمت الجمعية المركزية للأمراض المزمنة بالمحمدية قافلة طبية تحسيسية حول داء السكري، استفاد منها عشرات النساء والرجال من ساكنة البلدية، كما وزعت على المعوزين من المرضى آلات لقياس نسبة السكري.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحجاجي، رئيس الهيئة الصحية، إن المبادرة المذكورة استفاد منها ما يقرب من 500 مريض، وتم الكشف عن 20 حالة مرض جديدة خلال هذه الحملة، مضيفا: "قمنا بتوزيع آلات قياس السكري مجانا حتى يتمكن المرضى من المراقبة الذاتية".
عزيز الوكيل، رئيس جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة، أوضح من جهته أن هذه الأيام تميزت بتنظيم ليالي السماع والمديح في نسختها الأولى بسيدي بوعثمان، من أجل خلق متنفس للساكنة التي يعاني معظمها الهشاشة الاجتماعية، وقصد إخراج المنطقة من العزلة، مؤكدا أن المجال الثقافي يعد مدخلا مهما في تحقيق التنمية المنشودة.
يذكر أن هذه الأيام عرفت مشاركة فرقة المنشد شعيب فضيل الذي فاز مؤخرا بلقب "منشد الشارقة" بالإمارات العربية المتحدة، إلى جانب فرق من مدينة ابن جرير، وكوميديين محليين.
يشار إلى أن هذا النشاط تميز بحضور عامل الإقليم الذي زار المركز الذي نظمت به القافلة الطبية التحسيسية، وقدم للمستفيدين بعض الآلات الخاصة بقياس نسبة السكري في الدم.