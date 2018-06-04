24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:3921:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الكونغرس" يجتهد لتكريس احتلال إسرائيل للجولان (5.00)

  2. البردة المصباحية في مدح خير البرية (5.00)

  3. شبكاتٌ تستغلُّ الفُقراء! (5.00)

  4. محامية فرنسية "تحتفظ" بالتعويضات المالية لمغاربة السكك الحديدية (5.00)

  5. مدرسة سيدي الزوين .. معلمة دينية عتيقة تصافح "يد الإصلاح" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أنشطة طبية وفنيّة تبعث الحياة بسيدي بوعثمان

أنشطة طبية وفنيّة تبعث الحياة بسيدي بوعثمان

أنشطة طبية وفنيّة تبعث الحياة بسيدي بوعثمان
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 04 يونيو 2018 - 10:10

اختتمت، الأحد، فعاليات الأيام الثقافية والصحية التي نظمت بجماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة من طرف جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة، بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، والجمعية المركزية للأمراض المزمنة بالمحمدية.

وفي هذا السياق، نظمت الجمعية المركزية للأمراض المزمنة بالمحمدية قافلة طبية تحسيسية حول داء السكري، استفاد منها عشرات النساء والرجال من ساكنة البلدية، كما وزعت على المعوزين من المرضى آلات لقياس نسبة السكري.

وبهذه المناسبة، قال محمد الحجاجي، رئيس الهيئة الصحية، إن المبادرة المذكورة استفاد منها ما يقرب من 500 مريض، وتم الكشف عن 20 حالة مرض جديدة خلال هذه الحملة، مضيفا: "قمنا بتوزيع آلات قياس السكري مجانا حتى يتمكن المرضى من المراقبة الذاتية".

عزيز الوكيل، رئيس جمعية التلاؤم للتنمية والثقافة، أوضح من جهته أن هذه الأيام تميزت بتنظيم ليالي السماع والمديح في نسختها الأولى بسيدي بوعثمان، من أجل خلق متنفس للساكنة التي يعاني معظمها الهشاشة الاجتماعية، وقصد إخراج المنطقة من العزلة، مؤكدا أن المجال الثقافي يعد مدخلا مهما في تحقيق التنمية المنشودة.

يذكر أن هذه الأيام عرفت مشاركة فرقة المنشد شعيب فضيل الذي فاز مؤخرا بلقب "منشد الشارقة" بالإمارات العربية المتحدة، إلى جانب فرق من مدينة ابن جرير، وكوميديين محليين.

يشار إلى أن هذا النشاط تميز بحضور عامل الإقليم الذي زار المركز الذي نظمت به القافلة الطبية التحسيسية، وقدم للمستفيدين بعض الآلات الخاصة بقياس نسبة السكري في الدم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.