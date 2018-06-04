أطفال يتنافسون في الوعظ والخَطابة بمدينة خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتلت الطفلة فاطمة الزهراء وصفي المرتبة الأولى في "مسابقة ناشئة الوعظ" المنظمة من طرف المجلس العلمي المحلي بخريبكة، فيما عاد المركزان الثاني والثالث إلى كل من نورة فاتحي وآلاء فتوح، على التوالي.

وموازاة مع مسابقة الإناث المنظمة عصر الأحد بمسجد الخلفاء الراشدين في مدينة خريبكة، تمكن الطفل أسامة حفيظي من احتلال المرتبة الأولى في مسابقة "ناشئة الخطابة"، متبوعا بكل من أيمن حوتة وعمران لوكيلية.

وتطرق الأطفال المتنافسون لموضوع "مكانة الشباب في الإسلام"، انطلاقا من قول خاتم الأنبياء "شابّ نشأ في عبادة الله"، مركّزين في مواعظهم على معايير التباري والتنقيط المرتبطيْن بالصوت والأداء والمضمون والحفظ وسلامة اللغة واحترام التوقيت المتراوح بين 3 و5 دقائق.

وأوضح منظمو المسابقة أن المبادرة تهدف إلى إبراز طاقات ومؤهلات الأطفال في الخطابة والوعظ، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، مؤكدين أن الإقليم يتوفر على أطفال متميزين يُعتبرون رأسمالا بشريا حقيقيا معوّلا عليه مستقبلا في مجال الوعظ والدعوة.

وفي الوقت الذي حصل فيه الفائزون في المسابقات الإقصائية السابقة على جوائز مالية، أشار المنظمون إلى أن تسليم الجوائز على الفائزين الأوائل في مسابقة "ناشئة الوعظ والخطابة" سيتمّ يوم السبت المقبل، بمناسبة تنظيم الأمسية الرمضانية السنوية، مضيفين أن الجوائز المالية المخصصة للفائزين والمشاركين تراوحت قيمتها بين 300 و1200 درهم.

يشار إلى أن لجنة التحكيم في الدورة الثانية من "مسابقة ناشئة الوعظ" تشكلت من جمال الدين البوزيدي، والزيدي الطويل، وعبد اللطيف حميداني، وصالح طلابي، فيما تشكلت لجنة التحكيم في "مسابقة الخطابة" من اليزيد أمغار ومحمد حسني ويوسف أكوجيم وسعيد خايط، بحضور عدد من المصلّين والدعاة والوعاظ والأئمة والقرّاء وأعضاء من المجلس العلمي المحلي بخريبكة.