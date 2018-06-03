الامتحان الجهوي ينتهي بـ53 حالة غش في الداخلة

هسبريس من الداخلة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب أنها سجلت خلال الدورة العادية من الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، دورة يونيو 2018، 15 حالة غش في صفوف المترشحين الرسميين، و38 حالة غش في صفوف المترشحين الأحرار، بما مجموعه 53 حالة.

وأوضح بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب أن اختبارات الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا مرت يومي 01 و02 يونيو الجاري في أجواء جيدة وجد إيجابية بجميع مراكز الامتحانات بالجهة المعدة لاجتياز 1932 مترشحا ومترشحة، منهم 520 مترشحا حرا، وسجلت نسبة غياب 6,2 بالمائة في صفوف المترشحين الرسميين، و37,1 بالمائة في صفوف المترشحين الأحرار.

ولم يفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب أن تشيد بما "بذل من جهود عكسه حسن تنظيم مختلف المتدخلين، سواء تعلق الأمر برؤساء مراكز الامتحانات أو مراقبي جودة الإجراءات أو الملاحظين ومساعدي رؤساء المراكز وأطر الحراسة، وكذا اللجان الجهوية والإقليمية وطاقم الاعتكاف والمداومة وغيرهم، والسلطات الولائية والإقليمية والمحلية ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المساعدة، على دعمهم وانخراطهم في المساهمة في إنجاح المحطة الأولى من الامتحان الجهوي".