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الرئيسية | جهات | الملك محمد السادس يكسو الدروة بمظاهر الجمال

الملك محمد السادس يكسو الدروة بمظاهر الجمال

الملك محمد السادس يكسو الدروة بمظاهر الجمال
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:10

تعيش مدينة الدروة بإقليم برشيد حركة غير عادية جراء الترقب الذي تعيشه المنطقة بخصوص زيارة ملكية لتدشين مركز متعدّد الاختصاصات، على مساحة تقدّر بـ5 آلاف متر، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وعرفت الدروة تزيين الشوارع وإخلاء الفضاءات العمومية من محتليها، وتنظيم الباعة الجائلين ومحاربة الجريمة عن طريق تجفيف منابع ترويج المخدّرات، وإيقاف عدد من المبحوث عنهم بموجب مذكرات في قضايا مختلفة.

أحد سكان مدينة الدروة أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن الزيارة الملكية المرتقبة لمدينة الدروة غيّرت الوجه الحقيقي للمدينة، بحيث "أصبحت مدينة أخرى على مستوى التهيئة والحدائق وانتشار الأمن بعد إيقاف عدد من الجانحين ومروجي المخدرات".

وأضاف المتحدّث أن لجنة مشتركة مكونة من عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والمنتخبين بذلت مجهودات كبيرة على مستوى تنظيم الباعة الجائلين وتنقيلهم من المدخل الرئيسي للدروة، الذي كان يشوّه واجهة المدينة ويسهم في ركود استثمارات عدّة واحتلال الملك العمومي؛ وهو ما يؤدّي إلى اختناق حركة السير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - abd 1 الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:21
لدي حلم وهو ان تكون كافة مدننا وقرانا في حلة تليق باستقبال ملك البلاد وبان يكون مسؤولونا دوما بالجدية والتفاني الذي يظهرون به في الزيارات الملكية .
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50
2 - وداع الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:22
ديما هادي هي حالتكم عاد كاتبداو تصبغوا وتنوضوا الشجر وتنقيو الشوارع من الأزبال. لا حول ولا قوة إلا بالله
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64
3 - محمد نبيل الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:23
محاربة الجريمة عن طريق تجفيف منابع ترويج المخدّرات، وإيقاف عدد من المبحوث عنهم بموجب مذكرات في قضايا مختلفة. سبحان الله مكيديرو خدمتهم الا الى مكان دايز الملك
اللهم اصلح شأن هذا البلد . حقدنا على هاد البلاد
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49
4 - mido الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:26
المنافقون إذن على الملك أن يزور جميع مدن المغرب كي تصبح لها جمالية . مسؤولون بدون ضمير وطني . لا نملك إلا ملكا واحدا ولا يمكن نسخه ليزور المدن المغربية الحبيبة دفعة واحدة. لك الله يا وطني ويا ملكي مع هؤلاء العديمي المسؤلية.
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40
5 - tissia الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:26
تخافوا ما تحشموا للاسف فجميع المدن عند الزيارة الملكية كل شيء يصبح على ما يرام
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39
6 - الورداني الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:28
اللهم أدمها زيارة وبارك فيها لتشمل جميع ربوع المملكة حتى يتسنى للكل الاستفادة إسوة مثل إقليم برشيد
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16
7 - مهاجر الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:31
و ماذا بعد انتهاء الزيارة؟ ستقتلع الأشجار و تظهر الازبال و يعود الباعة المتجولون الى مدخل المدينة و يعود الاجرام ..باختصار ستعود حليمة الى عادتها القديمة ..حلمي ان يحكم الجميع ضميره و يشتغل لوجه الله على طول السنة ..حسبنا الله و نعم الوكيل
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16
8 - مغترب الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:35
هاذ المدينة خاصها الأمن ؛ فهي كبرات بشكل كبير وملحوظ لكن ما فيهاش البوليس اباقية تحت إمرة الدرك اللي مع كامل الاسف ما قدروش يوفروا الأمن للساكنة ؛ فالمدينة أصبحت مركزا مهما لمافيا المخدرات والحبوب .. والسيبة..
شخصيا استثمرت هناك في منزل لكن بعت وهربت منها .
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7
9 - Laakar الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:44
C'est ce qu'on appelle "LAAKAR FOUG LAKHNOUNA". jusqu'à quand le Maroc fonctionnera comme ça? Il faut changer cette méthode.
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2
10 - متتبع الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:45
عن طريق تجفيف منابع ترويج المخدّرات٠٠٠ هههه يعني كتعرفو المجرمين فين كاينين قبل ميديرو الجريمة واعر هدي
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12
11 - الحمق الاثنين 04 يونيو 2018 - 15:53
الشعب الكاموني ان لم تحكه لن تشم رائحته
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5
12 - هنا الرباط الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:01
احسن مقال في العالم
اعطيهم العصير .......¿¿¿¿¿¿
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3
13 - المنيعي الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:02
مزيان الزواق وغريس النخل المؤقت باش يدوز المركب الملكي، واللي بغيت نكول وايّاكوم تنساو المقــــــــــــــــــــــــــــــاطعة
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6
14 - نبيل المغربي الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:19
لن يتغير شيء في هذا البلد الامين، المسؤول يخاف حد الفزع من الزيارات الملكية، و في نفس الوقت يتجاهل حقوق المواطنين عليه بازدراء مقيت. ما مصير المناطق العديدة التي لا ترى اي زيارات؟ و غالبا المناطق المتضررة بشدة هي الاقل تغطية لا اعلاميا و لا رسميا. فليتألموا اذن فلا احد يعلم بوجودهم...
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3
15 - رشيد الاثنين 04 يونيو 2018 - 16:36
ملاحظة:
أرى أنه على الحكومة تحديد مناطق خاصة لرمي بقايا البناء (في جميع ربوع الوطن) والاتربة المتراكمة. والحجارة. مع الاسف حين تجول في المغرب ترى على جوانب الطرقات وفي مكان بقايا البناء وأكوام متفاوتة الكبر من التراب ومنهم يرمي بالأشواك اليابسة الى جانب الطريق وووو
كلها مناظر مقرفة تشين من رونق الطبيعة. حينما تدخل اروبا وابتداء من اسبانيا الطبيعة كلها جميلة.
برأيي على الحكومة دارسة هذا الموظوع والرقي بالمغرب الى مغرب منظم.
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