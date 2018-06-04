الملك محمد السادس يكسو الدروة بمظاهر الجمال

إبراهيم الحافظون من سطات

تعيش مدينة الدروة بإقليم برشيد حركة غير عادية جراء الترقب الذي تعيشه المنطقة بخصوص زيارة ملكية لتدشين مركز متعدّد الاختصاصات، على مساحة تقدّر بـ5 آلاف متر، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وعرفت الدروة تزيين الشوارع وإخلاء الفضاءات العمومية من محتليها، وتنظيم الباعة الجائلين ومحاربة الجريمة عن طريق تجفيف منابع ترويج المخدّرات، وإيقاف عدد من المبحوث عنهم بموجب مذكرات في قضايا مختلفة.

أحد سكان مدينة الدروة أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن الزيارة الملكية المرتقبة لمدينة الدروة غيّرت الوجه الحقيقي للمدينة، بحيث "أصبحت مدينة أخرى على مستوى التهيئة والحدائق وانتشار الأمن بعد إيقاف عدد من الجانحين ومروجي المخدرات".

وأضاف المتحدّث أن لجنة مشتركة مكونة من عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والمنتخبين بذلت مجهودات كبيرة على مستوى تنظيم الباعة الجائلين وتنقيلهم من المدخل الرئيسي للدروة، الذي كان يشوّه واجهة المدينة ويسهم في ركود استثمارات عدّة واحتلال الملك العمومي؛ وهو ما يؤدّي إلى اختناق حركة السير.