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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يكسو الدروة بمظاهر الجمال
تعيش مدينة الدروة بإقليم برشيد حركة غير عادية جراء الترقب الذي تعيشه المنطقة بخصوص زيارة ملكية لتدشين مركز متعدّد الاختصاصات، على مساحة تقدّر بـ5 آلاف متر، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وعرفت الدروة تزيين الشوارع وإخلاء الفضاءات العمومية من محتليها، وتنظيم الباعة الجائلين ومحاربة الجريمة عن طريق تجفيف منابع ترويج المخدّرات، وإيقاف عدد من المبحوث عنهم بموجب مذكرات في قضايا مختلفة.
أحد سكان مدينة الدروة أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن الزيارة الملكية المرتقبة لمدينة الدروة غيّرت الوجه الحقيقي للمدينة، بحيث "أصبحت مدينة أخرى على مستوى التهيئة والحدائق وانتشار الأمن بعد إيقاف عدد من الجانحين ومروجي المخدرات".
وأضاف المتحدّث أن لجنة مشتركة مكونة من عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية والمنتخبين بذلت مجهودات كبيرة على مستوى تنظيم الباعة الجائلين وتنقيلهم من المدخل الرئيسي للدروة، الذي كان يشوّه واجهة المدينة ويسهم في ركود استثمارات عدّة واحتلال الملك العمومي؛ وهو ما يؤدّي إلى اختناق حركة السير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
اللهم اصلح شأن هذا البلد . حقدنا على هاد البلاد
شخصيا استثمرت هناك في منزل لكن بعت وهربت منها .
اعطيهم العصير .......¿¿¿¿¿¿
أرى أنه على الحكومة تحديد مناطق خاصة لرمي بقايا البناء (في جميع ربوع الوطن) والاتربة المتراكمة. والحجارة. مع الاسف حين تجول في المغرب ترى على جوانب الطرقات وفي مكان بقايا البناء وأكوام متفاوتة الكبر من التراب ومنهم يرمي بالأشواك اليابسة الى جانب الطريق وووو
كلها مناظر مقرفة تشين من رونق الطبيعة. حينما تدخل اروبا وابتداء من اسبانيا الطبيعة كلها جميلة.
برأيي على الحكومة دارسة هذا الموظوع والرقي بالمغرب الى مغرب منظم.