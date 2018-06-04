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الرئيسية | جهات | الطائرة بين العروي وطنجة والبيضاء بـ300 درهم

الطائرة بين العروي وطنجة والبيضاء بـ300 درهم

الطائرة بين العروي وطنجة والبيضاء بـ300 درهم
هسبريس من وجدة
الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:14

صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين، خلال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران المغرب، تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار طنجة، وبين مطار الناظور العروي ومطار الدار البيضاء، خلال الفترة 2018ـــ2021.

وسينطلق العمل بهذه الرحلات ابتداء من يوم 22 يونيو الجاري، بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وبموجب هذه الاتفاقية، حدد ثمن تذكرة الطائرة في 300 درهم للرحلة للمقاعد الـ 80 الأولى، فيما سوف تسوق المقاعد المتبقية بأثمنة توافق العرض والطلب.

وبرمجت شركة العربية للطيران رحلاتها بين الناظور والدار البيضاء ليومين في الأسبوع هما الجمعة والأحد، أما الرحلات نحو مطار طنجة فستكون يومي الاثنين والخميس.

ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد مهمة من السياح من اكتشاف المؤهلات السياحية للمنطقة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - هشام العود الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:29
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
خلصنا خطوط داخلية لكن اللي كتربط طنجة،الرباط..... بأقصى الجنوب المغربي...لعيون الداخلة نواديبو. و ماشي العروي الدار البيضاء.. كاتضحكو اعلينا.كلشي بالمقلوب عندنا سبحان الله العظيم
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-1
2 - كابتن ماجد مقاطع الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:34
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. المحترف أمين راغيب سافر من الدارالبيضاء إلى إنجلترا ب 200 درهم فقط لكن كان (بروموسيون) تخفيض .
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4
3 - hayat الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:38
و ماذا عن رحلات وجدة الدار البيضاء. ؟؟؟؟
طيارة ماشية ماشسة خاوية علاش ما هبطوش في الثمن؟ هبطو لي الثمن و حيدو علينا هاديك الماكلة الزينة ديالكم...
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16
4 - ابراهيم الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:38
ان شاء الله خط كازا الجنوب كذلك.
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11
5 - Mario الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:41
اتمني هذا التجربة ان تهم الاقاليم الجنوبية ان هاذ خط الجوي تحتكره خطوط الجوية المغربية
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11
6 - عابر سبيل الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:44
صراحة أتمنى أن يتم إمضاء المزيد من الشراكات بين الجهتين معا وباقي المجالات خصوصا في مجال الإستثمارات ليكون ذلك الردّ الأمثل على كبير حزب الحلقة الذي قال مؤخرا ما معناه بأن هناك حزب ليس فيه خير لا للبلاد ولا للعباد وهو يقصد طبعا حزب البام
فلترينا يا زعيمهم ماذا فعل حزبك في الجهات التي يدبر شؤونها غير شراء الكاط كاطات لزبانيته؟؟؟ ها هو البام يتحرك في الجهات التي يذبر شؤونها وقد فعل حتى قبل أن تبدأوا بتهريجكم على غرار سلفكم من خلال إنجازات سابقة.
في جهة طنجة تطوان الحسيمة الحركة دؤوبة لمجلس الجهة وفي جهة الشرق قمتم بزيارة وأعلنتم الشفوي فلم نر غير بعض إنجازات الجهة التي حققتها من ميزانيتها الخاصة والتي يذبر شؤونها كذلك البام فمن يحارب من إدن ؟ أنتم جئتم لتحاربوا الشعب ولولاكم ما وجد أصلا مصطلح "المداويخ" الذي تمّ تعميمه على الجميع عوض أن يقتصر فقط على من يقتنعون بتهريجكم من دون تفكير وكأنهم فعلا "مداويخ"
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4
7 - weld leblad الاثنين 04 يونيو 2018 - 18:56
لم ترد في الاتفاقية الاشارة الى مدينة الحسيمة فهل تم استثناءها مرة اخرى ؟
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-5
8 - ولد علي الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:00
كنتمنى خط الداخة الناظور مباشرتا ليكون هناك الطواصل بين اخوة الجنوب والشمال وتزدهر الحركة التجارية
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3
9 - وكواك الحق الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:05
نصيحة لوالي و عمدة فاس
أرجوكم و أناشدكم أن تسجلوا فاس ضمن المدن الأثرية كوليلي ،
لأنها أصبحت بسياساتكم الخرقاء نسيا منسيا
و شكرا على تفهمكم .
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5
10 - محمد طنجة الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:12
الرد على مول التعليق الأول اللذي أبان على حقده بخط الناظور طنجة هل تعلم أن هذه المدينتين عمود الاقتصاد بالمملكة أم أنك في غيبوبة راجع أوراقك عندما تريد أن تتكلم على الشمال.
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4
11 - الحرة الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:21
إخوتي عندي سؤال هل نحتاج إلى جواز سفر اذا اردنا التنقل بين المدن المغربية عبر الطائرة و شكرا
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0
12 - حسن حسون الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:21
وبطبيعة الحال لا يعجبنا العجب، تحية لمسيري تلك الجهات، انها الجهوية، اللي عندوا شي مشكل يتجه لممتليه في جهته.
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1
13 - abdo الاثنين 04 يونيو 2018 - 19:32
حدث جميل هده البداية .مستقبلا ستكون الامور احسن .فقط يجب علينا ان نكونو إجابيين بعض الناس حتى ولو حطيتهوم في الجنة سوف ينتقدوك
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-1
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