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كُتّاب وآراء
الطائرة بين العروي وطنجة والبيضاء بـ300 درهم
صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين، خلال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران المغرب، تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار طنجة، وبين مطار الناظور العروي ومطار الدار البيضاء، خلال الفترة 2018ـــ2021.
وسينطلق العمل بهذه الرحلات ابتداء من يوم 22 يونيو الجاري، بمعدل رحلتين في الأسبوع.
وبموجب هذه الاتفاقية، حدد ثمن تذكرة الطائرة في 300 درهم للرحلة للمقاعد الـ 80 الأولى، فيما سوف تسوق المقاعد المتبقية بأثمنة توافق العرض والطلب.
وبرمجت شركة العربية للطيران رحلاتها بين الناظور والدار البيضاء ليومين في الأسبوع هما الجمعة والأحد، أما الرحلات نحو مطار طنجة فستكون يومي الاثنين والخميس.
ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد مهمة من السياح من اكتشاف المؤهلات السياحية للمنطقة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
خلصنا خطوط داخلية لكن اللي كتربط طنجة،الرباط..... بأقصى الجنوب المغربي...لعيون الداخلة نواديبو. و ماشي العروي الدار البيضاء.. كاتضحكو اعلينا.كلشي بالمقلوب عندنا سبحان الله العظيم
طيارة ماشية ماشسة خاوية علاش ما هبطوش في الثمن؟ هبطو لي الثمن و حيدو علينا هاديك الماكلة الزينة ديالكم...
فلترينا يا زعيمهم ماذا فعل حزبك في الجهات التي يدبر شؤونها غير شراء الكاط كاطات لزبانيته؟؟؟ ها هو البام يتحرك في الجهات التي يذبر شؤونها وقد فعل حتى قبل أن تبدأوا بتهريجكم على غرار سلفكم من خلال إنجازات سابقة.
في جهة طنجة تطوان الحسيمة الحركة دؤوبة لمجلس الجهة وفي جهة الشرق قمتم بزيارة وأعلنتم الشفوي فلم نر غير بعض إنجازات الجهة التي حققتها من ميزانيتها الخاصة والتي يذبر شؤونها كذلك البام فمن يحارب من إدن ؟ أنتم جئتم لتحاربوا الشعب ولولاكم ما وجد أصلا مصطلح "المداويخ" الذي تمّ تعميمه على الجميع عوض أن يقتصر فقط على من يقتنعون بتهريجكم من دون تفكير وكأنهم فعلا "مداويخ"
أرجوكم و أناشدكم أن تسجلوا فاس ضمن المدن الأثرية كوليلي ،
لأنها أصبحت بسياساتكم الخرقاء نسيا منسيا
و شكرا على تفهمكم .