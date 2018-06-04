الطائرة بين العروي وطنجة والبيضاء بـ300 درهم

هسبريس من وجدة

صادق مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين، خلال دورته الاستثنائية، على اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة العربية للطيران المغرب، تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار طنجة، وبين مطار الناظور العروي ومطار الدار البيضاء، خلال الفترة 2018ـــ2021.

وسينطلق العمل بهذه الرحلات ابتداء من يوم 22 يونيو الجاري، بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وبموجب هذه الاتفاقية، حدد ثمن تذكرة الطائرة في 300 درهم للرحلة للمقاعد الـ 80 الأولى، فيما سوف تسوق المقاعد المتبقية بأثمنة توافق العرض والطلب.

وبرمجت شركة العربية للطيران رحلاتها بين الناظور والدار البيضاء ليومين في الأسبوع هما الجمعة والأحد، أما الرحلات نحو مطار طنجة فستكون يومي الاثنين والخميس.

ويشكل تطوير رحلات النقل الجوي لجهة الشرق دعامة رئيسية لتطوير السياحة بالجهة، وتمكين أعداد مهمة من السياح من اكتشاف المؤهلات السياحية للمنطقة؛ وهو ما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الشرقية.