الطرد يُخرج احتجاج عمال أمام استئنافية أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

ناشدت عاملات وعمال مطرودون من العمل في إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعة التحويلية للأسماك السلطات القضائية المختصة بـالتدخل من أجل "إنصافهم ورد الاعتبار إليهم"؛ وذلك ضمن وقفة احتجاجية نظموها يوم أمس الإثنين أمام محكمة الاستئناف بأكادير، تزامنا مع عقد جلسة للنظر في ملف نزاع الشغل بينهم وبين الشركة المشغلة، التي يتهمونها بفصلهم تعسفيا عن العمل دون احترام المسطرة القانونية.

الحمزاوي السعدية، إحدى العاملات المحتجات، أوردت أنها، على غرار العشرات من زميلاتها وزملائها، قد تعرضت للطرد التعسفي من طرف مسؤولي الشركة، وقالت: "هناك من العمال والعاملات من قضى أزيد من 10 سنوات من الشغل، كلها اجتهاد وكدّ وتفان، ليتم في الأخير ابتداع أسباب واهية من أجل رميهم إلى الشارع وتشريد عشرات الأسر".

وأضافت المتحدّثة، في تصريح لهسبريس، أن "العاملات والعمال تفاجؤوا بصدور أحكام ابتدائية عن محكمة إنزكان في نزاعهم مع المشغل، لم تراع أوضاعهم الاجتماعية ولا علاقة الشغل القارة التي تجمعهم بالشركة، فقضت بعدم تعويضهم عن سنوات العمل التي قضوها في خدمة الشركة، بالإضافة إلى الحكم فقط بمنحهم شهادة العمل. لذا قرّرنا استئناف الحكم الابتدائي، والاحتجاج موازاة مع انعقاد جلسات المحاكمة".

وفي معرض ردّه على ما ذهبت إليه العاملات والعمال المحتجون، أوضح مدير الشركة المعنية، عبد الرحمان الزفضي، أن "المعنيين بقرار الطرد من الوحدتيْن التابعتين للشركة بكل من اشتوكة وآيت ملول، تربطهم علاقة شغل موسمية بالشركة، وجاء قرار الاستغناء عنهم بعد توقف نشاط الشركة بسبب ارتباط عملها الموسمي بتوفر المواد الأولية".

وأضاف المسؤول ذاته أن الشركة تعمد إلى إعطاء الأولوية للعاملات والعمال الذين سبق وأن اشتغلوا معها قبل فترات توقف نشاطها، فتستدعيهم فور شروع المعمل في نشاطه كأجراء موسميّين.

ونفى المتحدّث اتخاذ أي قرار للطرد التعسفي في حق المشتكين، بل "تفاجأنا بلجوئهم إلى القضاء دون انتظار توفر المنتوج الذي يضمن استئناف نشاط المعمل، وبالتالي تبقى الكلمة الفصل للقضاء الذي نحترم ما يصدر عنه من أحكام وقرارات".