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كُتّاب وآراء
مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة
في مسيرة احتجاجية على تصريحات لرئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة مكونة، بإقليم تنغير، وصف من خلالها "المقاطعين" في إحدى خرجاته الإعلامية بـ"أصحاب البيكالات"، وبأنهم لا يملكون ما يشترون به المنتجات التي دخلت خانة المقاطعة الشعبية، نظم العشرات من ساكنة مدينة قلعة مكونة، مساء الاثنين، مسيرة احتجاجية بواسطة الدراجات الهوائية، من أمام المستشفى المحلي إلى مقر البلدية.
المسيرة الاحتجاجية المنظمة لأول مرة بقلعة مكونة بواسطة الدراجات الهوائية شارك فيها العشرات من أبناء المدينة، ومن مختلف الأعمار، مرددين شعارات مستنكرة تصريحات المسؤول الجماعي، من قبيل: "مقاطعون مقاطون نحن أصحاب البيكالات"، و"املوك سير بحالك"، و"معندناش اومخصناش عيش غير نتا".
وفي السياق ذاته أكد حسن المرجني، أحد المشاركين في المسيرة، أن "هذه الخطوة الاحتجاجية السلمية والحضارية هدفها إيصال رسالة إلى رئيس المجلس البلدي الذي وصف المقاطعين بـ"أصحاب البيكالات""، وزاد: "نقول له نحن أصحاب "البيكالات" وفخورون، ولا نسرق أموال الغير"، موضحا أن هذا الشكل الاحتجاجي "حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الساكنة التي عبرت عن استعدادها المشاركة وبقوة مستقبلا في أي احتجاج مماثل"، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية: "تلك التصريحات غير بريئة، وعلى المسؤول المعني بالأمر أن يتحمل مسؤوليته في الموضوع"، وزاد متسائلا: "ما العيب ألا نتوفر على المال لاقتناء الماء أو الحليب؟ نحن بكرامتنا ولا نمد أيادينا لغيرنا أو نسرق أموال آخرين"، مستدركا: "العيب هو تلك التصريحات المستفزة لمشاعر المغاربة وليس فقط أبناء قلعة مكونة..على المسؤول الجماعي أن يقدم اعتذاره للمغاربة عموما أو يقدم استقالته من منصبه الحالي".
يذكر أن هذه الخطوة الاحتجاجية بواسطة "البيكالات" جاءت نتيجة تصريحات رئيس المجلس الجماعي لقلعة مكونة، الذي قال في رده على سؤال لأحد المنابر الإعلامية، حول أسباب عدم مشاركته الشعب المغربي المقاطعة، إنه "يملك المال لاقتناء الماء"، وإن المقاطعين "لا يتوفرون على ثمنه، وهم فقط أصحاب البيكالات"، وأضاف: "المعلنون عن المقاطعة هم فئة بسيطة يقتنون بطاقة الهاتف بعشرة دراهم ويأتون خلف جهاز ليعلنوا المقاطعة"، وهي التصريحات التي جرت عليه سخط الساكنة المحلية ونشطاء المواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب عموما.
ومن أجل نيل تعليقه في الموضوع، حاولت هسبريس الاتصال بالمدني اوملوك، رئيس المجلس الجماعي لمدنية قلعة مكونة، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت فان الجوع فيها باقي اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت فان الخير فيها باقي.
تحية إجلال وتقدير لناس مدينة الورود على طريقة احتجاجهم الراقية.
خلاصة القول المغرب خاصو يتفورماطا
#مقاطعون
ان كنا حقا في بلاد الحق والقانون وجب تطبيق المحاسبة في حق هذا المتخلف الغبي .
ومن الغرايب هو ان كل المسؤولين اللدين يتكلمون أو يقدمون تصريحات لا يهمهم الموطن الضعيف ولا يولون أي اهتمام لمصلحتى البلاد . فقط مصالحهم الشخصية لأن الفساد هو سيد الموقف في كل الجماعات الترابية. اين هى المراقبة من لك تلك التروة التى تتباها بها وتحتقر بها المواطنين أليس من مال العام البيت اموال الفقراء والمساكين اليست بأموالا لشعب . حسبنا ألله ونعم الوكيلمن هؤلاء الخونة المنافقون أعداء الشعبوالوطن .
لا يعقل ان تستمر مثل هذه التسريحات باهانة الشعب دون محاسبة .كفى.........كفى.
واش آ عباد الله آش بغيتوا يصدر من واحد عندو مستوى الشهادة الإبتدائية؟ واحد عاش في فقر مدقع مع جهل، حتى لنهاية التسعينات بدا كيترقع وبقدرة قادر بدا كيتغنى.
آ لمغاربة متقلقوش، راه هاد المخلوق كيحتاقر نفسه كاره ماضيه وفقره وعوض ميعتارف - هو أصلا مفاهمش مرضه- بأحاسيسه الداعشية تجاه نفسه وأصله، وجه حقده واحتقاره للمواطنين، الله يشافي. الله لي عارف واش يستاهل يشافيه بعدا ولا لا.
ومنين شفتوا زعما يا حسرا وزراء العدالة والتنمية لي" قاريين" !! كيصرحوا بتخربيق والحقد - يا ودي يا الدين- آش بقا لمول الإبتدائي ما يقول؟
فكرني فالوزير لي من الجديدة لي كان قال: من هنا خمس سنين المغرب غيولي كولوا بقر ههههههه........ زدنا بكري بهاد البلاد!
او لحزبه ؟؟؟؟؟؟
وبعد كل هذه الإحتجاجات هل تعلمتم من الدرس؟؟؟؟ هل تعلمتم التفكير مليون مرة قبل الإدلاء بأصواتكم في الانتخابات القادمة ؟؟؟؟
إم إنكم ستبيعون أصواتكم بأنانية وطمع ، ثم بعد شهور تشتكون وتحملون غيركم المسؤولية؟؟؟
de quel boycott vous parlez occupez vous de vos problèmes. Faites quelques choses de utile pour votre
Pay. Ce que vous faites est contre vous
و شرينا ليهم سيارات 4*4 ومانضة صحيحة باش في الأخير منين شبعو بداو
يتكبروا علينا و يسبو فينا
و ادليل قواولي غير شي حاجة فيها الضو ف المغرب الطرقان ،سبيطارات ، مدارس ، اذاعات ، دور الشباب ، بوليس ، قضاء ، نضافة ، اسوق ، ادارات ........ جات غير على هاد خيي د قلعة مكونة
هدا المسؤول سولت له نفسه ان يشتم ويسب اشراف وفقراء المغرب
هو احسن منهم مالا
هنا اقول له لو كنت تقرء سورة الكهف كل جمعة لعرفت حكمك الالاهي
استغفر ربك يا اخي المسؤول
والسلام
اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا اشرارنا