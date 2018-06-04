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الرئيسية | جهات | مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة

مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة

مسيرة دراجات تحتج على إهانة مسؤول لـ"المقاطعين" بقلعة مكونة
محمد ايت حساين
الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:00

في مسيرة احتجاجية على تصريحات لرئيس المجلس الجماعي لمدينة قلعة مكونة، بإقليم تنغير، وصف من خلالها "المقاطعين" في إحدى خرجاته الإعلامية بـ"أصحاب البيكالات"، وبأنهم لا يملكون ما يشترون به المنتجات التي دخلت خانة المقاطعة الشعبية، نظم العشرات من ساكنة مدينة قلعة مكونة، مساء الاثنين، مسيرة احتجاجية بواسطة الدراجات الهوائية، من أمام المستشفى المحلي إلى مقر البلدية.

المسيرة الاحتجاجية المنظمة لأول مرة بقلعة مكونة بواسطة الدراجات الهوائية شارك فيها العشرات من أبناء المدينة، ومن مختلف الأعمار، مرددين شعارات مستنكرة تصريحات المسؤول الجماعي، من قبيل: "مقاطعون مقاطون نحن أصحاب البيكالات"، و"املوك سير بحالك"، و"معندناش اومخصناش عيش غير نتا".

وفي السياق ذاته أكد حسن المرجني، أحد المشاركين في المسيرة، أن "هذه الخطوة الاحتجاجية السلمية والحضارية هدفها إيصال رسالة إلى رئيس المجلس البلدي الذي وصف المقاطعين بـ"أصحاب البيكالات""، وزاد: "نقول له نحن أصحاب "البيكالات" وفخورون، ولا نسرق أموال الغير"، موضحا أن هذا الشكل الاحتجاجي "حقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الساكنة التي عبرت عن استعدادها المشاركة وبقوة مستقبلا في أي احتجاج مماثل"، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية: "تلك التصريحات غير بريئة، وعلى المسؤول المعني بالأمر أن يتحمل مسؤوليته في الموضوع"، وزاد متسائلا: "ما العيب ألا نتوفر على المال لاقتناء الماء أو الحليب؟ نحن بكرامتنا ولا نمد أيادينا لغيرنا أو نسرق أموال آخرين"، مستدركا: "العيب هو تلك التصريحات المستفزة لمشاعر المغاربة وليس فقط أبناء قلعة مكونة..على المسؤول الجماعي أن يقدم اعتذاره للمغاربة عموما أو يقدم استقالته من منصبه الحالي".

يذكر أن هذه الخطوة الاحتجاجية بواسطة "البيكالات" جاءت نتيجة تصريحات رئيس المجلس الجماعي لقلعة مكونة، الذي قال في رده على سؤال لأحد المنابر الإعلامية، حول أسباب عدم مشاركته الشعب المغربي المقاطعة، إنه "يملك المال لاقتناء الماء"، وإن المقاطعين "لا يتوفرون على ثمنه، وهم فقط أصحاب البيكالات"، وأضاف: "المعلنون عن المقاطعة هم فئة بسيطة يقتنون بطاقة الهاتف بعشرة دراهم ويأتون خلف جهاز ليعلنوا المقاطعة"، وهي التصريحات التي جرت عليه سخط الساكنة المحلية ونشطاء المواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب عموما.

ومن أجل نيل تعليقه في الموضوع، حاولت هسبريس الاتصال بالمدني اوملوك، رئيس المجلس الجماعي لمدنية قلعة مكونة، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - مسلم الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:11
حسبنا الله ونعم الوكيل
الحكرة هدي
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178
2 - راصد الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:11
تحية تقدير و إحترام لساكنة تلك المناطق من أطيب خلق الله.
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274
3 - كاردينال الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:12
مبادرة رائعة مشكورون عليها يا أحرار قلعة مكونة
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242
4 - said الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:15
لحمه من اموالنا نحن الفقراء اصحاب البيكالات ويتعالى علينا نحن المداويخ ستندم
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200
5 - تنغير المنسية الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:16
الله يستر نهار تشعل في المغرب ماكاينش لي يطفيها حيت التهميش والنهب والاستبداد والاقصاء والظلم كثر في بلادنا وزيد عليها غلاء المعيشة
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195
6 - أسامة الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:17
رئيس مجلس مدينة قلعة مكونة ينطبق عليه قول علي بن أبي طالب:
لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت فان الجوع فيها باقي اطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت فان الخير فيها باقي.
تحية إجلال وتقدير لناس مدينة الورود على طريقة احتجاجهم الراقية.
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195
7 - عبدالحق المكناسي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:19
لا تستغربوا، فعديموا الضمير يمكننا انتظار أي شيء منهم، يكفينا اعتزازا بأنفسنا في كوننا ، و رغم الفقر الذي يشتمنا و ينعتنا به، لا نمد أيدينا على أموال الغير و لا ننهب خيراتهم ، نركب دراجات بسيطة و نستمتع بجمال الحياة ، و لا نركب سيارات فارهة و بطوننا ملوءة بالسموم و قلوبنا تغلي من شدة الحقد على العموم، ضمائرنا مرتاحة و لا نخطط لنصب على الغير، سعلدتنا تكمن في بياض أيدينا و ليس في تلوثها...
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136
8 - المحتار الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:20
المسؤولون، ابتدائا من بعض الوزراء و بعض الشركات و بعض المسؤولين الجماعيين، يؤججون الوضع. عوض إيجاد حلول واقعية، يساهمون في اتساع رقعة المقاطعة. على الأقل "اسكتوا"...
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116
9 - مووو الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:20
احسن طريقة للتعبير المداويخ مقاطعون
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74
10 - Amin الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:20
المدني اوملوك هو ايضا المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتنغير.
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64
11 - idir الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:20
هذا ليس برئيس يمثل قلعة مكونة بل خادم للحزب الذي ينتمي اليه.
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76
12 - JiJi El الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:20
في كل مرة يخرج مسؤول من نفقه ويسب الشعب والمغاربة بصفات لا تحمد معناها و يسب المقاطعين خاصة ... و هادشي كامل علاش حيتاش بغاونا نعيشو كيف ما بغاو هوما بحال القطيع ... لا حول ولا قوة الا بالله
خلاصة القول المغرب خاصو يتفورماطا
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68
13 - أمازيغ بن تامزعا الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:20
على الحكومة ان تستجوب او تستنطق هذا السيد اوملوك لأنه في ضرف وجيز أصبح من أثرياء المنطقة يملك الحمامات و المدارس الخاصة و المزارع خارج المنطقة و و و لا نشك انه استولى على مقهى وسط المدينة الذي كان تابع للبلدية و عدة أمور أخرى يجب محاسبته, لقد سئم الناس من تصرفاته التكبرية.
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75
14 - الحاج الصحراوي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لأهلي بقلعة مكونة أما من ينهب تروات تلك البلدة الشامخة اطلب من الله في هدا الشهر الكريم أن يجعل كيدهم في نحورهم امين ووفقكم الله
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62
15 - مقاطع الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:23
المقاطعة سلوك ثقافي وحضاري، سلوك يحفظ للمواطن حرمته وقيمته.
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57
16 - نورالدين الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:27
صراحة و ليس استهزاء بل من كل قلبي أشكر المسؤولين لي سامحين لينا نشموا الهواء معاهم و صابرين علينا نعيشوا معاهم فنفس البلد...كل مرة يظهر مسؤول يبين مدى احتقاره و بغضه لنا و يبين نظرته الدونية اتجاهنا...ما اكتشفناه في مسؤولينا هاذ الشهر و نص عجيب و غريب
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52
17 - بنت المملكة الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:28
الله الله الله أخبار تثلج القلب إلى مزيد من تحضر للمغاربة في مطلبنا والخزي لكل من سولت له نفسه يشتمنا
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43
18 - ماريا الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:28
وااش ا عباد الله هااد البلاد ماا فيها غير الاهانة .. فالعمل .. فالشارع ... واا هادشي بزاااف # الضغط يولد الانفجار#
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41
19 - bensaid الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:30
ما عندنا و ما خصناش.الله يعطيكم العز أحسن لكم من الدل.البيكالات تيركبوا عليهم وزراء السويد والبلدان الديموقراطية الدين يعرفون اهميتها النبيلة صحيا و ببئيا ...راحنا معكم. خليوه يشرب المقطوعات.كن كان راجل كن جاوب على الاستفسارات.
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46
20 - فجيجي وجدي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:32
كم أنتم أغبياء يا سياسيو آخر زمن الفايسبوك و الأنترنت أزاح فراعنة طالما ظنوا أنهم خالدون في مناصبهم مبارك بن علي القدافي علي صالح و زيد و زيد عقبال إن شاء الله مقاطعة السياسة و الإنتخابات أو معاقبة الأحزاب الإنبطاحية المستفزة المحتقرة المنقصة لعقول المغاربة و التصويت العقابي بإعطاء الفرصة لليسار الإشتراكي الموحد على الأقل أيديهم و جيوبهم نزيهة و مواقفهم فخر لكل مغربي على الرغم من بعض التحفظات في ما يخص تشجيعهم على تقنين الإجهاض و عدم تجريم المثلية و الإفطار العلني في رمضان لكنها تبقى أمورا جانبية تخص العبد بربه و ما يهمنا الآن هو حماية المحكومة لقدرتنا الشرائية نحن شعب المداويخ العظيم
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15
21 - ابن قلعة امكونة الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:33
كما نطالب ايضا بفتح تحقيق نزيه في مجموعة من الممتلكات و الأراضي و و العقارات و المشاريع التي في ملكيته و باسم العديد من المقربين و المستفيدين من ريعه و منصبه .لان هدا الشخص طغى في البلاد و الكل يخاف انتقامه و طيشه .و لأن معظم سكان المدينة فقراء لا حول لهم ولا قوة .كما أنه ظالم
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33
22 - عبد القادر اليوسفى الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:34
المغاربة مبدعون في كل شيء ولهاد يجب على المسؤولين أن يحترم إنسان المغربي
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23
23 - مغريبي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:34
تحية لهؤلاء الاحرار ، فقر و كرامة و عزة نفس
#مقاطعون
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28
24 - كاعي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:36
هاد المسؤول السارح خاصو يتحاكم فورا على تصريحاته العنصرية تجاه فئات الشعب المغربي المستضعف ونعتهم بأقدح الألقاب والسباب .
ان كنا حقا في بلاد الحق والقانون وجب تطبيق المحاسبة في حق هذا المتخلف الغبي .
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29
25 - احمد من البيضاء الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:44
الاستبداد والتكبر والنصب والاحتيال هو ما يميز كل منتخبينا وكل مسؤولينا وكل من يتولى تسير أمورنا للأسف الشديد .
ومن الغرايب هو ان كل المسؤولين اللدين يتكلمون أو يقدمون تصريحات لا يهمهم الموطن الضعيف ولا يولون أي اهتمام لمصلحتى البلاد . فقط مصالحهم الشخصية لأن الفساد هو سيد الموقف في كل الجماعات الترابية. اين هى المراقبة من لك تلك التروة التى تتباها بها وتحتقر بها المواطنين أليس من مال العام البيت اموال الفقراء والمساكين اليست بأموالا لشعب . حسبنا ألله ونعم الوكيلمن هؤلاء الخونة المنافقون أعداء الشعبوالوطن .
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21
26 - العبقري الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:46
واش هاد المسءولين ماعرفينش شكون هما ؟ باراكا من تكلاخ و تخربيق ما بقى والو غي نقاطعو الانتخابات إكون كاع فراغ
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15
27 - حسن الريفي الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:49
ما هذا الاستكبار من هذا الشخص الذي يتكبر حتى على صاحب الجلالة الذي يقدم معونات رمضانية للمعوزين لأنهم رعاياه وأكثرهم لايقدر الحركة فهم معاقون ويستعملون العصي او الكراسي المتنقلة. حاشا لله ان يصفهم ملكهم باصحاب الكراسي لانه يحبهم ويحبونه. اما هذا المتطاول فيجب اقالته من منصبه ان ثبت حقا ان هذه التصريحات الجارحة صدرت منه. عيب عليك أليس هؤلاء الذين تقدحهم هم من صوت لك. نرجو تدخل الملك، اب المغاربة، كي ينقي الحقل المغربي من هذه الأشواك الضارة.
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7
28 - Mohamed الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:52
يجب سن قانون وبسرعة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين يسيؤون للشعب بتصريحاتهم.
لا يعقل ان تستمر مثل هذه التسريحات باهانة الشعب دون محاسبة .كفى.........كفى.
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12
29 - أميرة الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:52
تبارك الله على رئيس المجلس البلدي ، رجل والرجال قليل!! المستوى الأخلاقي والثقافي والإنساني والدباوماسي؛ ما عندنا ما نقولوا! هو هادا الرجل المناسب في المكان المناسب!!!!
واش آ عباد الله آش بغيتوا يصدر من واحد عندو مستوى الشهادة الإبتدائية؟ واحد عاش في فقر مدقع مع جهل، حتى لنهاية التسعينات بدا كيترقع وبقدرة قادر بدا كيتغنى.
آ لمغاربة متقلقوش، راه هاد المخلوق كيحتاقر نفسه كاره ماضيه وفقره وعوض ميعتارف - هو أصلا مفاهمش مرضه- بأحاسيسه الداعشية تجاه نفسه وأصله، وجه حقده واحتقاره للمواطنين، الله يشافي. الله لي عارف واش يستاهل يشافيه بعدا ولا لا.
ومنين شفتوا زعما يا حسرا وزراء العدالة والتنمية لي" قاريين" !! كيصرحوا بتخربيق والحقد - يا ودي يا الدين- آش بقا لمول الإبتدائي ما يقول؟
فكرني فالوزير لي من الجديدة لي كان قال: من هنا خمس سنين المغرب غيولي كولوا بقر ههههههه........ زدنا بكري بهاد البلاد!
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13
30 - Zeggo Amlal الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:53
Un président ignorant comme cet homme que vous avez choisi ne doit pas faire l'objet d'une propagande comme vous venez de faire. Il est dépourvu de conscience et de caractères d'un homme de principes .Un petit homme de la rue qui a profité des circonstances générales de l'arrivée de Obama à la présidence des USA....ne mérite pas toute cette haylala.
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2
31 - Sara الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:54
السؤال هو : من أعطى صوته لهذا الشخص؟؟؟؟
او لحزبه ؟؟؟؟؟؟
وبعد كل هذه الإحتجاجات هل تعلمتم من الدرس؟؟؟؟ هل تعلمتم التفكير مليون مرة قبل الإدلاء بأصواتكم في الانتخابات القادمة ؟؟؟؟
إم إنكم ستبيعون أصواتكم بأنانية وطمع ، ثم بعد شهور تشتكون وتحملون غيركم المسؤولية؟؟؟
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10
32 - مهاجر في وطني الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:56
toutes les chemins amen à Rome,كل الطرق تؤدي الى الانتخابات القادمة انشاء الله لان لمداويخ الي كنتو تلقاوهم فالانتخابات قفرتوها امعاهم
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9
33 - karim الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:59
Chers citoyens arrêtez votre film mexicain
de quel boycott vous parlez occupez vous de vos problèmes. Faites quelques choses de utile pour votre
Pay. Ce que vous faites est contre vous
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-8
34 - رشيد الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:59
واش كيعلم هدا رئيس الجماعة شكوان لي طلعو نهار اول يك غير شعب ودابأ كيكول صحاب بيكالات
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5
35 - صنطيحة السياسة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:01
فحال هاد المسؤولين احنا اللي اناخبنا عليهم و تهلينا فيهم ووكلناهم وشربانهم

و شرينا ليهم سيارات 4*4 ومانضة صحيحة باش في الأخير منين شبعو بداو

يتكبروا علينا و يسبو فينا
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7
36 - علي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:04
ماعرفتشي علاش دايرين هاد القربالة «مسيرة البيكالات» حيت رئيس مجلس الجماعة تكلم بدون مستوى المنصب للي هو كيمثلو ، الى كان الوزير قال ماكفاس من هاد شي . حنا فلقصر الكبير عدنا رئيس مجلس البلدي باقي كيسحبلو هداك ماشي صدام للي عدموه وصدام عاد غادي يخرج ،
و ادليل قواولي غير شي حاجة فيها الضو ف المغرب الطرقان ،سبيطارات ، مدارس ، اذاعات ، دور الشباب ، بوليس ، قضاء ، نضافة ، اسوق ، ادارات ........ جات غير على هاد خيي د قلعة مكونة
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2
37 - الصراحة راحة الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:08
كيف يعقل ان رؤساء الجماعات يتحكمون في الميزانية بدون حسيب ولا رقيب. مع العلم ان هذه الميزانيات من أموال الشعب.كفى تبذيرا للمال العام.يشترون سيارات خدمة فارهة ويخدمون مصالحهم الشخصية لا غير.الميثاق الجماعي لا يخدم المواطن لانريد سياسيين ولا احزاب تسير الجماعات.نريد موظفين سامين يعينهم صاحب الجلالة على راس المدن.مع ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تدبير الميزانيات بشكل عقلاني
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4
38 - Baba الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:08
بسم الله الرحمان الرحيم
هدا المسؤول سولت له نفسه ان يشتم ويسب اشراف وفقراء المغرب
هو احسن منهم مالا
هنا اقول له لو كنت تقرء سورة الكهف كل جمعة لعرفت حكمك الالاهي
استغفر ربك يا اخي المسؤول
والسلام
اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا اشرارنا
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4
39 - الشيخ الدوار!!! الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:09
ها دبا الشيخ و المقدم داخلين في المعمعة بالتبركيك والتجسس على موالين الدوار. هدوك المقدمين والشيوخ كيحكمو بعقلية العصور الوسطى.
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3
40 - ادريس ابو امين المغربي الحر الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:10
شكرا جزيلا لاصحاب البيكالات و لجميع المقاطعين بقلعة مگونة على هذه اامبادرة الشجاعة و المسيرة الحضارية التي نظموها بشوارع المدينة ضد المغفل و الغبي و المتخلف رئيس المجلس البلدي ، و نظرا لهذه الكلمات الاستفزازية التي تعبر عن مستواه المتخلف و عقليته المتحجرة يجب عليه ان يقدم استقالته فورا و لا نطلب منه اعتذارا لانه متخلف و بيدق و عميل لاسياده .
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5
41 - حسن الري_ش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:11
فعلا اللي احشموا ماتوا ....لو تكون هناك محاسبة دقيقة لهذا الرئيس وجماعته لعرف المغاربة من اين له المال لكي يشتري الماء والحليب?قلة العقل هذا درس للمغاربة ليعرفوا لمن يصوتوا?لولا الشعب المدوخ الذي صوت لهذا الرعواني لما صرح بما صرح به?كلام ينم على جهل وعدم وعي ....نعم فقراء ونفتخر المهم واكلينها بالحلال .....ماذا تنتظر جماعة من مسؤول الندامة مثل هذا!!?
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4
42 - زكرياء الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:15
هذا المسؤول الجماعي أصبح مسؤولا بفعل الانتخابات. الوزراء ايضا نالوا مناصبهم بفعل الانتخابات. وإذا لم تكن تصريحاتهم جميعا حافزا لمقاطعة الانتخابات فاقرأ علينا السلام وموتنا خير من حياتنا.
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0
43 - مغربي غيور الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:19
يجب على المغاربة جميعا النزول الى الشوارع لكي تستقيل هاذه الحكومة الفاشلة المنافقة ومحاسبة كل مسؤول دون استثناء مقاطعون مقاطعون
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-1
44 - ديما مغرب الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:21
هذا هو حزب أخمنوش و حاشيته.........................
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-1
45 - عرب نيت الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:25
انا من تنجداد ادعمكم وتحيا مكونة
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-1
46 - Intidam الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:28
اصحاب البكالات عايشين على قد الحال وبالحلال اشرف وانظف من اصحاب كروش الحرام
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-1
47 - داود الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:32
تصريح هذا الرجل يوضح جيدا انه لازالت لذي أفكار استعمارية، اقطاعي من الدرجة الأولى ، الله تعالى خلق بني آدم وكرمه وسجدت له الملائكة، وأمير المومنين يخاطب الشعب "شعبي العزيز" ويأتي هذا المتعجرف المتكبر ويحتقر أولئك الذين انتخبوه وكانوا السبب في وصوله إلى هذا المنصب قال تعالى:"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون" صدق الله العظيم يمهل ولا يهمل انشر وشكرا
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0
48 - #مقاطعون وللفساد رافضون الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:35
‎هههههه داروها ليه على قد فمو، و قد إطلعت على التصريح الغير المسؤول لرئيس بلدية قلعة مكونة المنتمي لحزب الملياردير النافذ اخنوش ، فتحية نضالية لأبناء قلعة مكونة على إحتجاجهم الرائع و إنخراطهم في حراك مقاطعون الشعبي الرافض للغلاء و للسياسات اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية لحكومة خدام الدولة و دكاكينها السياسوية الريعية و محاباتها لكبريات شركات الاحتكار و أباطرتها الجشعين و كل مصاصي قوت الشعب المغربي الكادح. ‎
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0
49 - مول الفيتيتي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:36
هذا هو الهراء بأم عينه ما هذا المستوى السوقي ألا يعلم أن اصحاب البيكالات و الماشين على الأقدام هم من صوت علية ليصبح رئيس بلدية من أي حزب هو؟؟ التشبيه ب 10درهم روشاج بففف 10درهم روشارج بالحلال أحسن عند الله من أبونمو abonnement بفلوس الفساد
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