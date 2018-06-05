24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البردة المصباحية في مدح خير البرية (5.00)

  2. شبكاتٌ تستغلُّ الفُقراء! (5.00)

  3. كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)

  4. التحقيق في أطنان دقيق "مشتبه به" بقلعة السراغنة (5.00)

  5. مصادر إعلامية: العاهل الأردني يقرر إقالة الحكومة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | إدانة حارس وبراءة مستشارين بجماعة سعادة

إدانة حارس وبراءة مستشارين بجماعة سعادة

إدانة حارس وبراءة مستشارين بجماعة سعادة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:24

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين، حارسا يعمل بالموقف الجماعي التابع لجماعة سعادة، ضواحي المدينة الحمراء، بسنة سجنا نافذا، وبراءة مستشارين جماعيين وموظفين بالمؤسسة نفسها من المنسوب إليهم من طرف النيابة العامة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الخميس 17 ماي الماضي، عندما أوقفت مصالح الدرك الملكي بجماعة سعادة حارسا يعمل بالموقف الجماعي، بعدما تقدم مواطن لسرية الدرك الملكي لوداية من أجل تصحيح خطأ في "شهادة سكنى"، ليكتشف رئيس المركز الترابي المذكور أن الرقم التسلسلي للوثيقة غير مسجل في سجلات السرية، وأن تاريخها يعود إلى سنة 2013، ما دفعه إلى استفساره عن مصدرها.

وبعد استفسار المواطن السابق ذكره أفاد خلال البحث بأن حارس مرآب الجماعة هو الذي مكنه من استخراج الوثيقة، ما دفع رئيس السرية إلى إحضار المعني بالأمر واعتقاله متلبسا بحيازة حاسوب وآلة "سكانير" يستعملها في تزوير الوثائق، مع مجموعة من الخواتم الإدارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.