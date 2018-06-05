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كُتّاب وآراء
إدانة حارس وبراءة مستشارين بجماعة سعادة
أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين، حارسا يعمل بالموقف الجماعي التابع لجماعة سعادة، ضواحي المدينة الحمراء، بسنة سجنا نافذا، وبراءة مستشارين جماعيين وموظفين بالمؤسسة نفسها من المنسوب إليهم من طرف النيابة العامة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الخميس 17 ماي الماضي، عندما أوقفت مصالح الدرك الملكي بجماعة سعادة حارسا يعمل بالموقف الجماعي، بعدما تقدم مواطن لسرية الدرك الملكي لوداية من أجل تصحيح خطأ في "شهادة سكنى"، ليكتشف رئيس المركز الترابي المذكور أن الرقم التسلسلي للوثيقة غير مسجل في سجلات السرية، وأن تاريخها يعود إلى سنة 2013، ما دفعه إلى استفساره عن مصدرها.
وبعد استفسار المواطن السابق ذكره أفاد خلال البحث بأن حارس مرآب الجماعة هو الذي مكنه من استخراج الوثيقة، ما دفع رئيس السرية إلى إحضار المعني بالأمر واعتقاله متلبسا بحيازة حاسوب وآلة "سكانير" يستعملها في تزوير الوثائق، مع مجموعة من الخواتم الإدارية.