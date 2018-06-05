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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | جهات | تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات بإقليم ميدلت

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات بإقليم ميدلت

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات بإقليم ميدلت
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:04

أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 4,8 درجات على سلم ريشتر، مساء الاثنين بإقليم ميدلت.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة النزالة، وقعت على الساعة العاشرة مساء و11 دقيقة و43 ثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - يا حافيض الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:13
يا ربي السلامة.لطفك يا رب.في عبادك.الضعفاء.سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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2 - ساخط الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:17
والله يستر تتطور الى مالا يحمد عقباه لكن مقاطعون
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3 - منير الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:21
هنا في الحسيمة اشعر باهتزاز الارض باستمرار . أحيانا لا أكون الوحيد الذي يشعر بها. لكن عندما ابحث عن قوة الهزات عن طريق الانترنيت لا أجد لها أي اثر. فهل هناك تفسير لما يحدث لي ، ام ان الهلع من الزلازل يلازمني.
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0
4 - أستاذ عبد النبي الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:23
فعلا كانت هزة أرضية قوية، وقد سقطت أمامنا منزل و كوري البهار أدى إلى مقتل 4 من أبقار
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0
5 - ittou الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:25
يارب احفظنا واحفظ جميع المسلمين
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6 - ابو ابراهيم الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:27
نسأل الله السلامة واحفظ بلادنا الحبيب من كل شر والرحمة للأموات المسلمين
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7 - ريحان داود الريش الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:32
نعم وقعت الهزة لطفك يا رب. ساكنة النزالة بللضبط هم من احسوا بها اكثر.
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