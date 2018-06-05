تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات بإقليم ميدلت

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 4,8 درجات على سلم ريشتر، مساء الاثنين بإقليم ميدلت.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة إنذارية زلزالية، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة النزالة، وقعت على الساعة العاشرة مساء و11 دقيقة و43 ثانية.