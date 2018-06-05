"مجلس الشرق" يصادق على نقط الدورة الاستثنائية

هسبريس من الرباط

ترأس رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي، بمقر المجلس في وجدة، أشغال الدورة الاستثنائية التي تضمنت 14 نقطة جرت المصادقة عليها، بحضور معاذ الجامعي؛ والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد.

وذكر عبد النبي بعوي، في كلمة بالمناسبة، أن أشغال هذه الدورة الاستثنائية، بجميع المقاييس، تعد إضافة نوعية تقوي التواصل بين مختلف مكونات الجهة، كما ستعطي دفعة جديدة لسير عمل المجلس.

وثمّن رئيس جهة الشرق الدور الذي تقوم به السلطات الولائية والإقليمية ،وكافة الشركاء والمتدخلين القطاعيين، وفعاليات المجتمع المدني وسائل الإعلام، مجددا التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار وتنسيق الجهود من أجل إقرار أسس الحكامة الجيدة التي يجب أن تطبع مختلف التدخلات والبرامج.

وتضمّن جدول أعمال الدورة الاستثنائية عرضا حول أجرأة برنامج التنمية الجهوية، والدراسة والمصادقة على إحداث شركتين للتنمية الجهوية، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين جهة الشرق والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لإنجاز مشاريع تنموية بالجهة، والدراسة والمصادقة على مشروع كناش التحملات الخاص بالدعم المخصص للتعاونيات.

كما هم الموعد الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن وجهة الشرق تتعلق بإنجاز عشرين مشروعا اجتماعيا وتنمويا بأقاليم جهة الشرق، والدراسة والمصادقة على تعديل اتفاقية إطار متعلقة بالبرنامج المندمج لتنمية وإنعاش القطاع السياحي بجهة الشرق، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة ما بين جهة الشرق وجمعية المرصد الجهوي ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق.

وضم الجدول الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية اطار للشراكة حول البيئة والتنمية المستدامة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وجهة الشرق ولاية جهة الشرق، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية خاصة بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وجهة الشرق من اجل انجاز مشروع في ميدان الابحاث والدراسات الجيولوجية داخل تراب الجهة، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وشركة العربية للطيران المغرب تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار الدار البيضاء 2018/2021.

المجلس اهتم أيضا بالدراسة والمصادقة على مشروع شراكة بين جهة الشرق وجهة طنجة الحسيمة تطوان وشركة العربية للطيران المغرب تتعلق بالربط الجوي بين مطار الناظور العروي ومطار طنجة، والموافقة على فتح خط اعتماد مالي قصد تمويل برنامج التنمية الجهوية للفترة 2018 ـ 2021، والدراسة والمصادقة على تفويت قطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 7273/02 مساحتها 2095 مترا مربعا، الموجودة بمحاذاة قرية الصناع التقليدين بوجدة إلى شركة QUIQ DRIVE، والمصادقة على ثمن تفويت قطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 7273/02 مساحتها 2095 مترا مربعا الموجودة بمحاذاة قرية الصناع التقليدين بوجدة إلى شركة QUIQ DRIVE المحدد من لدن اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 11/04/2018 والمتمثل في 219.975.00 درهم أي على أساس 105.00 درهم للمتر المربع .