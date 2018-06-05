4156 تلميذ يجتازون امتحانات "الباكالوريا بتنغير

محمد ايت حساين

أشرف عامل إقليم تنغير، صباح اليوم الثلاثاء، رفقة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء المصالح الأمنية، على سير عملية إجراء الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا، برسم الدورة العادية، بثانوية المرابطين التأهيلية بتنغير.

وفي هذا الإطار، أكد يدير بن زايد، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير، أن عامل الإقليم اطلع خلال هذه الزيارة على الأجواء العامة لإجراء الامتحانات، والتدابير المتخذة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيرا إلى أن المديرية الإقليمية قدمت بالمناسبة الإحصائيات المتعلقة بعدد المترشحين في مختلف الشعب والمسالك على صعيد المديرية.

وأضاف المسؤول الإقليمي للتعليم، في تصريح لهسبريس، أن الزيارة شملت أيضا كتابة وقاعات إجراء الامتحان للاطلاع عن قرب على ظروف اجتياز المترشحات والمترشحين لهذا الامتحان الإشهادي، منوها بـ "الاهتمام الذي يوليه عامل الإقليم لقطاع التربية والتكوين بالإقليم، الذي يتجسد في الانخراط القوي والمشترك لإنجاح هذه المحطة الوطنية الحاسمة، من خلال تسخير السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية لكل الإمكانيات المتاحة والضرورية لمرور هذا الاستحقاق في ظروف جيدة".

وذكر المتحدث أن أجواء الامتحانات لنيل شهادة الباكالوريا بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية تنغير مرت في أجواء عادية وطبيعية، مشيرا إلى أن "جميع اللجان المعبأة لمراقبة الامتحانات، من رؤساء المراكز والملاحظين والمراقبين والفرق المحلية، تقوم بالدور المنوط بها لرصد حالات الغش؛ وذلك من أجل تكافؤ الفرص"، وفق تعبيره.

وبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني بمديرية تنغير، برسم سنة 2018، حوالي 4156 مترشحا ومترشحة، منهم حوالي 3440 رسميين، و716 من الأحرار، موزعين على 20 مركزا بمختلف المناطق التابعة للإقليم.