أطر "سانية الرمل" يتبرأون من خصاص الأدوية

أيوب صدور من تطوان (صور: عبد المومن حاج علي)

خاض المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للأطباء والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، بسبب ما قالا إنه خصاص مهول في الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أضحى يهدد الوضع الصحي بـ"السكتة القلبية" إن لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة لتفادي الأسوأ.

وصدحت أصوات الأطر الطبية والإدارية والتمريضية المشاركة في الوقفة بشعارات منددة بـ"الخصاص وظروف الاشتغال السيئة"، من قبيل: "فلوس الدوا فين مشات.. فسويسرا والسهرات".

الدكتور أحمد قايدي، الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، قال إن الوضع الصحي بالمدينة متدهور مشيرا إلى أن الوقفة "تأتي من أجـل الـتـحـسـيـس بـخـطـورة الـوضـع الذي يزداد سـوءاً وتـفـاقـمـاً أمـام سـيـاسـة الآذان الصماء واللامبالاة من طرف المسؤولين".

واستغرب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش "غياب أبسط المستـلزمات الطبية بمصلحة المستعجلات؛ مـا يـعـرض حـيـاة المـرضـى لـلـخـطـر"، مشيرا إلى اضطرار مرتفقي المرفق العمومي إلى ـشـراء أدويـة مـن المـفـروض أن تـتـوفـر بالمؤسسة الصحية؛ مـا يـزيـد مـن مـعـانـاة المرضى وذويهم، مستنكرا في الوقت نفسه "تفريغ المراكز الصحية من أطرها الـطـبـيـة والـتـمـريـضـيـة دون تـعـويـضـهـا وفـتـح مـراكـز صـحـيـة جـديـدة لا تـتـوفـر عـلـى أُطـر طـبـيـة خـاصـة بـهـا، دون الحـديـث عن الخصاص المهول في المستــلزمات والأدوية"، معتبرا ظروف إجراء عـمـلـيـات جـراحـيـة "لا تـسـتـجـيـب لـلـشـروط الـعـلـمـيـة الـتـي تـفـرضـهـا وزارة الـصـحـة نـفـسـهـا"، وفق تعبيره.

وشدد القايدي، في تصريح لهسبريس، على أن وقفة الثلاثاء إنذارية ضدا على الوضع المزري الذي أصبح لا يطاق، وقال: "السبيطار ولا غادي غير بإكراميات المحسنين، ونحن هنا لتبرئة ذممنا".

في سياق متصل، كشف المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للأطباء، ضمن بلاغ له، عن تأجيل عـمـلـيـات جـراحـيـة مـبـرمـجـة يـنـتـظـرهـا أصـحـابـهـا لـشـهـور، بـسـبـب عـدم وجـود أدويـة الـتـخـديـر وعقاقير الإنعاش، إلى جانب الـنـقـص الـحاد في المـوارد الـبـشـريـة الـتـمـريـضـيـة رغـم الاسـتـعـانـة بـأطـر مـؤقـتـة من القطاع الخاص وصفها بـ"غـيـر المـؤهـلـة"؛ مـا يـنـذر بـإغـلاق عـدد مـن الـغـرف الجـراحـيـة، بـل بـعـض الأقـسـام الاستشفائية بأكملها.

من جانبه، الخليل الحضري، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، قال، في تصريح لهسبريس، إن "هذه الـظـروف الـكـارثـيـة بـقـدر مـا تـتسـبـب في غـضـب واحـتـقـان لـدى المـرضـى ومرافقيهم، بـقـدر مـا تـسـبـبـه مـن تـأزم واضـطـراب نـفـسـي لـدى مهـنـيـي الصحة؛ ما يـجـعـلـهـم عـرضـة لاعـتـداءات لفظية وجسدية متكررة".

وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى "مراسلات سابقة إلى الجهات الوصية، إقليميا وجهويا ومركزيا، دون أن يجد الوضع طريقه إلى الانفراج"، وفق تعبيره.