تسجيل 65 حالة غش في امتحانات الباك بسوس

ميمون أم العيد من أكادير

بلغ عدد حالات الغش التي تم رصدها خلال اليوم الأول من امتحانات الباكالوريا بأكاديمية سوس ماسة 65 حالة، منها 27 في صفوف المترشحين الممدرسين، و38 في فئة المترشحين الأحرار، مقابل 71 حالة في اليوم نفسه من دورة عام 2017. كما تم تسجيل غياب 2841 مترشحا لامتحانات الباكالوريا خلال اليوم الأول في 121 مركز امتحان في النفوذ الترابي لـ6 مديريات تابعة لأكاديمية سوس ماسة.

وحسب بلاغ صادر عن أكاديمية سوس ماسة، توصلت به هسبريس فإنه تم ضبط 49 حالة في مادة اللغة العربية، و12 حالة في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و03 حالات في مادة الفيزياء والكيمياء، وحالة واحدة في مادة المحاسبة.

وأوضحت وثيقة الأكاديمية أن الوسائل المستعملة في عملية الغش توزعت بين 57 حالة بالنسبة للهاتف المحمول، و06 حالات بالنسبة للوثائق غير المسموح بها؛ فيما ضبط مترشحان يستعينان بشخص آخر.

بلاغ أكاديمية سوس أكد أن "أجواء عادية سادت مختلف مراكز الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكلوريا بجهة سوس ماسة اليوم الثلاثاء، والذي سيستمر حتى يوم 8 يونيو الجاري في 22 مسلكا وشعبة".

وأوضح المصدر نفسه أن الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا يجتازه هذه السنة 29 ألفا و168 مترشحا (ة) ممدرسا(ة)، بزيادة تصل إلى 7.9 في المائة مقارنة مع العام الماضي، و5 آلاف و332 مترشحا (ة) حرا(ة) بزيادة 9.2 في المائة مقارنة مع دورة 2017، مؤكدا تعبئة 121 رئيس مركز و121 مراقبا لجودة الإجراء، ونحو 7000 أستاذ(ة) للمراقبة، وأكثر من 500 مساعد، وتأمين 1647 قاعة امتحان، منها 284 خصصت للمترشحات والمترشحين الأحرار.

ولم يفت بلاغ أكاديمية سوس أن يؤكد أن "اللجان الجهوية باشرت زياراتها الميدانية إلى عدد من مراكز الإجراء في كل المديريات الإقليمية من أجل الاطلاع عن كثب على سير الامتحان والتدابير التنظيمية والإجراءات العملية المصاحبة لمحطاته"، مؤكدا في الاتجاه نفسه "تفعيل اللجان المحلية لزجر الغش وخلايا اليقظة الجهوية من أجل التصدي لكل العمليات التي قد تشوش على هذا الاستحقاق الوطني، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين".