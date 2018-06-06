"الأداء على الركن" يثير استياء نقابيين بطنجة

هسبريس من طنجنة

نظم مجموعة من أطر ومستخدمي الوكالة الحضرية بطنجة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة "احتجاجا على قيام الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات بفرض الأداء الإجباري على خدماتها في الشوارع والأزقة المحيطة بالوكالة ووضع آليات الأداء بها".

وأعلن مستخدمو الوكالة، المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت به هسبريس، "رفضهم القاطع واستياءهم العميق من الشروط التي تفرضها الشركة المعنية، ما قد يكون له الأثر السلبي على أدائهم المهني وقدرتهم الشرائية".

كما طالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل لإيجاد تسوية لهذه الوضعية "بإبقاء الوضع على ما كان عليه سابقا؛ أي مجانية ركن السيارات على غرار ما تم العمل به مع باقي الإدارات العمومية".

وختم موقعو البلاغ بالتأكيد على خوض أشكال نضالية أخرى في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم "المشروعة".