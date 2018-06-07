توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، انتشار سحب منخفضة خلال الليل والصباح فوق السواحل الأطلسية مصحوبة بكتل ضبابية محتملة.

وستتشكل فضلا عن ذلك بعض السحب المنخفضة الكثيفة نوعا ما بالسواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة محليا، مع تكون سحب ركامية وضعيفة الاستقرار خلال الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير.

فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشمال بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي ومن الشمال في معظمها بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي والسايس والسهول الداخلية وسوس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 16 و21 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و27 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والريف وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالسايس وواد ملوية والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 33 و38 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 38 و42 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.