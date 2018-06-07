تأخر تعويضات يغضب موظفي "المساعدة الطبية"

إبراهيم مغراوي

طالبت اللجنـة النقابية بجهة مراكش أسفي لمصالح المسـاعدة الطبيـة المستعجلـة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (ا. م. ش)، بالتعجيل بصرف التعويضات المستحقة الخاصة بالتغطية الصحية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم (شان 2018)، والتعويضات الخاصة بالمؤتمر العالمي للإحصاء 2017.

بيان للهيئة المذكورة، توصلت به هسبريس، طالب وزارة الصحة بالتدخل الفوري وإجراء تحقيق عاجل في تدبير وتنظيم التغطيات الصحية للتظاهرات بكل من المديرية الجهوية للصحة، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، من حيث التنظيم والتسيير والتمويل، وطريقة اختيار الأطقم الصحية والشراكات في مـختلف الهيئات الرياضية، وكيفية صرف التعويضـات، وفي ظـروف عـمل العاملات والعاملين بها.

وقررت اللجنة نفسها مراسلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في موضوع عدم صرف التعويضات لتظاهرة أمم أفريقيا لكرة القدم (شان 2018)، مع دعوته إلى تحسين ظروف عمل الأطقم الصحية في التظاهرات الرياضية الخاصة بكرة القدم.

الوثيقة ذاتها نادت بإخراج قانون واضح للتغطية الصحية للتظاهرات، مع ضرورة الحرص على تحسين ظروف اشتغال العاملات والعاملين بها، بما يليق بدورهم ويحفظ كرامتهم، مع الرفع من قيمة التعويضات عنها.

وأكد البيان ذاته على "ضرورة وضع آليات ديمقراطية وشفافة داخل المديرية الجهوية للصحة بمراكش أسفي وبالمركز الاستشفـائي الجامعي محمد السادس، مع إحداث لجنة تنسيق من أجل تدبير التغطية الصحية للتظاهرات المختلفة، بشكل احترافي وعقلاني، واختيار كفاءات تشرف على تدبيرها والابتعاد عن منطق المحسوبية والمحاباة والولاءات، وإبعاد مصالح المساعدة الطبية المستعجلة عن تغطية تظاهرات لأغراض سياسوية"، بتعبير البيان.

في المقابل، أوضح مصدر من المديرية الجهوية للصحة بمراكش أسفي، في تصريح لهسبريس، أن مسألة التعويضات لا علاقة لها بالمديرية الجهوية لأنها من اختصاص المديريات الإقليمية، فيما تعذر علينا الحصول على توضيحات مدير المستشفى الجامعي محمد السادس.