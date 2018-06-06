تسجيل 99 حالة غش في يومي "الباك" بدرعة

محمد ايت حساين

بلغ عدد حالات الغش التي تم رصدها خلال اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا بأكاديمية جهة درعة تافيلالت 24 حالة، منها 15 حالة تهم المترشحين الرسميين، وتسع حالات في فئة المترشحين الأحرار، مقابل 75 حالة غش في اليوم الأول من الامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا.

وتوزعت حالات الغش التي تم رصدها بمختلف المديريات الإقليمية الخمس، حسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، في 9 حالات بمديرية الرشيدية، 6 منها تهم المترشحين الأحرار، وثمان بمديرية تنغير، 5 منها تهم المتمدرسين، وست بمديرية ميدلت تهم المتمدرسين، وحالة واحدة بمديرية زاكورة، تهم متمدرسا.

وأفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن نسبة الحضور المسجل في اليوم الثاني من الامتحان الوطني بالنسبة للمترشحين المتمدرسين بلغت 97.76 بالمائة، مقابل غياب 435 مترشحا ومترشحة؛ وذلك من أصل 18942 متمدرسا. وبالنسبة للأحرار بلغت النسبة 55.6 بالمائة.

وذكر البلاغ ذاته أن نسبة الحضور بالنسبة للمتمدرسين بمديرية الرشيدية بلغت 5832 من أصل 5983، مقابل 941 في فئة الأحرار من أصل 1764. وبمديرية ميدلت حضر 2771 من المتمدرسين من أصل 2853، مقابل 461 في فئة الأحرار من أصل 807 مترشحين. وبمديرية ورزازات حضر 3281 متمدرسا من أصل 3358، مقابل حضور 483 في فئة الأحرار من أصل 961 مترشحا. وسجلت مديرية تنغير حضور 3368 من المتمدرسين من أصل 3440، مقابل 408 في فئة الأحرار من أصل 716 مترشحا. ومديرية تنغير سجلت حضور 3690 من المتمدرسين من أصل 3744، مقابل 441 في فئة الأحرار من أصل 670 مترشحا.