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متعاقدو وكالة أقاليم الجنوب يراسلون العثماني

متعاقدو وكالة أقاليم الجنوب يراسلون العثماني
هسبريس من الرباط
الخميس 07 يونيو 2018 - 05:56

طالب المستخدمون المتعاقدون مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل من أجل استرجاع أكثر من ثلاثين منصبا ماليا للوكالة، ومنحها لهم، "أسوة بزملائهم بوكالتي تنمية أقاليم الشرق والشمال".

وأفاد المستخدمون المذكورون، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة توصلت هسبريس بنسخة منها، بأنه منذ تنقيل مقر وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من الرباط إلى العيون في شتنبر 2014 "وهي تعرف مغادرة العديد من أطرها، إما عن طريق الاستقالة أو المغادرة الطوعية أو الإلحاق في إطار الحلول الاجتماعية المتوصل إليها بصفة استثنائية".

وأوضح موقعو الرسالة أن المستخدمين المتعاقدين بعقد محدد المدة لسنة واحدة مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية "لم يستفيدوا من أي حلول اجتماعية على غرار زملائهم المرسمين، خاصة الاستفادة من المناصب المالية الشاغرة (أكثر من ثلاثين منصب) إثر مغادرة عدد كبير من المستخدمين".

وأضافت الرسالة ذاتها أن إدارة وكالة الجنوب ستقدم على إجراء مباراة شفوية لانتقاء أربعة مهندسين جدد من خارج المؤسسة عن طريق توظيف نظامي (مناصب مالية)؛ "مع العلم أنه بإمكانها التعاقد معهم بموجب عقود عمل ومنح المناصب المالية للمتعاقدين الذين يزاولون مهامهم بالوكالة، والذين راكموا تجربة مهنية في خدمة التنمية لفائدة الأقاليم الجنوبية للمملكة لأكثر من عشر سنوات في ظل عقود عمل مجحفة ومحددة المدة"، وفق تعبير موقعيها.

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