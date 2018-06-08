الإغاثة والرحمة تواصلان "عطاء" بجهة الشرق

هسبريس من الرباط

في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان، واصلت الإغاثة الإسلامية الوطنية وجمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية حملتها الخيرية "عطاء"، حيث جرى توزيع "قفة رمضان" على الأسر التي تعيش في وضعية اقتصادية صعبة.

التحركات الخيرية للتنظيمين عرفت توزيع كفالة الأرامل التي بلغ عددهم 197 أرملة خلال الأسبوع المنصرم، كما شمل البرنامج توزيع قفف رمضانية لفائدة أزيد من 700 من الأرامل والمعوزين من مختلف أحياء مدينة الناظور.

وقد واصل أعضاء الإغاثة الإسلامية وجمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية، حيث قاموا بتوزيع مساعدات بالجهة الشرقية مكونة من 25 كيلوغراما من الدقيق الممتاز و5 لترات من الزيت وعلبتي شاي وعلبة قهوة وكيلوغرامين من السكر وكيلوغرام من الشعرية وطماطم معلبة.

وقد كشفت الجمعية أنه جرى توزيع 300 قفة بتمسمان، و650 بجرادة وتندرارة، و207 قفف بأفسو و205 قفف بدار الكبداني، و100 قفة بأزغنغان، و50 قفة بلعسارة، و20 قفة بالعروي و11 قفة بالجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، و150 قفة بجبال تافوغالت بإقليم بركان.

وأعلنت الإغاثة الاسلامية الوطنية وجمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية أن الحملة ستصل، في الأيام المقبلة، مناطق أخرى في أقصى الجهة الشرقية؛ منها فيكيك وبوعرفة.