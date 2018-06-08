24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:12
|19:41
|21:14
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ارتفاع الإصابات بلدغات الأفاعي والعقارب في وزان
- أين المعارَضةُ البنّاءة؟
- "مجموعة العمل" تناشد دعمَ الشعب الفلسطيني
- تسبيحات -22- رمضانية
- السفيرة بن يعيش تقدم أوراق اعتمادها لعاهل إسبانيا
- هل استغل "العدالة والتنمية" المقاطعة لتصفية "حسابات سياسية"؟ - (100)
- معلقون: إعفاء الداودي لن يوقف المقاطعة .. وخفض الأسعار أولوية - (95)
- الملف الأمريكي يتقدم على نظيره المغربي لتنظيم مونديال 2026 - (83)
- رئيس الحكومة يتجاهل مطالبة الداودي بإعفائه من مسؤولياته الوزارية - (64)
- آراء في استقالة الداودي - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإغاثة والرحمة تواصلان "عطاء" بجهة الشرق
في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان، واصلت الإغاثة الإسلامية الوطنية وجمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية حملتها الخيرية "عطاء"، حيث جرى توزيع "قفة رمضان" على الأسر التي تعيش في وضعية اقتصادية صعبة.
التحركات الخيرية للتنظيمين عرفت توزيع كفالة الأرامل التي بلغ عددهم 197 أرملة خلال الأسبوع المنصرم، كما شمل البرنامج توزيع قفف رمضانية لفائدة أزيد من 700 من الأرامل والمعوزين من مختلف أحياء مدينة الناظور.
وقد واصل أعضاء الإغاثة الإسلامية وجمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية، حيث قاموا بتوزيع مساعدات بالجهة الشرقية مكونة من 25 كيلوغراما من الدقيق الممتاز و5 لترات من الزيت وعلبتي شاي وعلبة قهوة وكيلوغرامين من السكر وكيلوغرام من الشعرية وطماطم معلبة.
وقد كشفت الجمعية أنه جرى توزيع 300 قفة بتمسمان، و650 بجرادة وتندرارة، و207 قفف بأفسو و205 قفف بدار الكبداني، و100 قفة بأزغنغان، و50 قفة بلعسارة، و20 قفة بالعروي و11 قفة بالجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، و150 قفة بجبال تافوغالت بإقليم بركان.
وأعلنت الإغاثة الاسلامية الوطنية وجمعية الرحمة للتنمية الاجتماعية أن الحملة ستصل، في الأيام المقبلة، مناطق أخرى في أقصى الجهة الشرقية؛ منها فيكيك وبوعرفة.