الغش يختفي في اليوم الأخير من "باك سطات"

إبراهيم الحافظون من سطات

بلغت حالات الغش في اليوم الأخير من امتحانات الباكالوريا بمراكز الامتحان التابعة للمدرية الإقليمية بسطات 40 حالة اعتمدت فيها طرق مختلفة أغلبها استعمال الوسائط الإلكترونية، ومنها 3 حالات تطلّبت تدخل الأمن بسطات على مستوى مركز العروسية ومولاي إسماعيل والرازي.

وحسب مصادر مسؤولة فإن نسبة الغياب ارتفعت في اليوم الأخير من الامتحانات، إذ وصل عدد المتغيبين من المترشحين الأحرار 787 من أصل 1584 مترشحا، بنسبة 50 بالمائة؛ في حين سجل عدد أقل في صفوف المترشحين المتمدرسين، إذ بلغ عدد المتغيبين منهم 268 من أصل 5638 مترشحا في السنة الثانية باكالوريا.

وعبّر المتحدث ذاته عن أسفه لارتفاع عدد المتغيبين في صفوف المترشحين الأحرار، وهو ما سيغرق المديرية بشواهد طبية تصل إلى المئات من أجل الحصول على المشروعية لاجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، مؤكّدا على حق المترشحين في ذلك، ومطالبا بتشديد المراقبة الطبية وعدم التساهل من قبل المسؤولين أثناء تسليم الشواهد أو المصادقة عليها.

معاذ نصراوي، أحد المترشحين من ثانوية القدس، شعبة العلوم التجريبية، استحسن في تصريح لهسبريس الأجواء التي مرّت فيها الاختبارات منذ بدايتها، مؤكدا على تشديد الحراسة، ومشيرا إلى أن غالبية الأسئلة كانت في المتناول، كما سجّل صعوبة في مادة الرياضيات، إضافة إلى كثرة الأسئلة.

وقدّم النصراوي نصيحة للمترشحين الذين أحسوا بعدم الإجابة عن أسئلة الامتحانات بطريقة جيدة أن يبدؤوا الاستعدادات منذ الآن للدورة الاستدراكية، حتى يستغلوا الوقت بين الدورتين، متمنيا التوفيق له ولباقي زملائه المترشحين.

وفي السياق ذاته قال مروان بوحاجب، مترشح بشعبة الأدب، إن أسئلة الامتحان كانت عادية، مسجلا صعوبة في مادة اللغة الإسبانية باعتبارها اللغة الثانية، في حين كانت مواد الفلسفة والاجتماعيات والعربية في المتناول، ومشيرا إلى زيارة اللجان وتعامل المراقبين بطريقة عادية أحيانا ومشددة أحيانا أخرى.

ونفى المتحدث وقوع مشاكل هذه السنة في المركز الذي اجتاز فيه الاختبارات، موضحا أن "الذي لم يراجع دروسه هو من يحدث المشاكل"، ونصح غير الموفقين في الدورة العادية بعد إعلان النتائج بالاستعدادات المكثفة خلال 15 يوما الفاصلة بين تاريخ إعلان النتائج والدورة الثانية.