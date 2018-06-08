رصد 125 حالة غش في "باك" جهة درعة

محمد ايت حساين

بلغ عدد المرشحين والمرشحات الذين اجتازوا امتحانات نيل شهادة البكالوريا في اليوم الثالث بأكاديمية درعة تافيلالت ما مجموعه 21457، من أصل 24295 مترشحا ومترشحة، أي بنسبة 88.32 بالمائة من الحضور؛ 2643 من الأحرار، و18814 متمدرسا.

وأفاد بلاغ صادر عن أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتربية والتكوين، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن نسبة حضور المتمدرسين بلغت حوالي 97 بالمائة، بمختلف المديريات الإقليمية، مقابل 83.74 بالمائة بالنسبة لفئة الأحرار.

وأوضحت الأكاديمية ذاتها أن حالات الغش المرصودة خلال الدورة العادية لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا برسم سنة 2018 بلغت 125 حالة، منها 86 حالة في اليوم الأول، و24 حالة في اليوم الثاني، و15 حالة في اليوم الثالث، مقابل 144 حالة السنة الماضية، مشيرة إلى أن حالات الغش هذه السنة تراجعت بـ19 حالة.

وحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها هسبريس من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فإن المديرية الإقليمية لورزازات لم تسجل في اليومين الثاني والثالث أي حالة غش، باستثناء حالتين في اليوم الأول. وسجلت مديرية تنغير في اليوم الثالث من هذا الاستحقاق 6 حالات غش، ومديرية الرشيدية 8 حالات غش، وميدلت حالة واحدة.

وأكدت الأكاديمية في بلاغها أن الاختبارات خلال الأيام الثلاثة بالجهة مرت في أجواء إيجابية تميزت بالحرص على تحصين مصداقيتها وحقوق المترشحات والمترشحين في تكافؤ الفرص من خلال التقيد الصارم بإجراءات زجر الغش.