الشطيبي رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي لصفرو

رشيد الكويرتي من فاس

انتخب إدريس الشطيبي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإجماع رئيسا جديدا للمجلس الإقليمي لصفرو؛ وذلك خلفا لامحمد أزلماط، عن الحركة الشعبية، الذي تمتت تنحيته من هذه المسؤولية بعد حل المجلس السابق بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري بسبب حالة الشلل التي عاش على إيقاعها لسنتين متتاليتين.

وكان إدريس الشطيبي، النائب البرلماني عن إقليم صفرو، قدم استقالته من رئاسة الجماعة القروية اولاد موكودو قبل دخوله غمار التنافس على رئاسة المجلس الإقليمي لصفرو، الذي ترشح لرئاسته وحيدا.

وانتخب كل من الحسين الهلالي، وهو لا منتم، وبناصر احوجل (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، ومصطفى بوسعود (العدالة والتنمية)، على التوالي، نوابا لرئيس المجلس الإقليمي لصفرو؛ فيما انتخب علي المكلاوي (العدالة والتنمية) كاتبا للمجلس، ومحمد ليكاتي (حزب الاستقلال)، نائبا له.

إلى ذلك كانت لائحة "الوردة" تمكنت من الظفر بستة مقاعد من أصل 15، مجموع المقاعد المكونة للمجلس الإقليمي لصفرو، في الانتخابات الجزئية التي جرت، مؤخرا، لإعادة انتخاب أعضاء المجلس المذكور؛ بينما كانت اللائحة المستقلة، ولائحة "المصباح"، ولائحة "السنبلة" نالت مقعدين لكل منها؛ فيما حصلت لائحة "الميزان" ولائحة "الكتاب" و"الحمامة" على مقعد واحد لكل منها.