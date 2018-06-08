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الرئيسية | جهات | "صورة مع الملك" تُسقط برلمانيا بالفنيدق

"صورة مع الملك" تُسقط برلمانيا بالفنيدق

"صورة مع الملك" تُسقط برلمانيا بالفنيدق
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:15

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب النائب البرلماني أحمد المرابط السوسي، الذي فاز في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 21 دجنبر 2017 عن دائرة عمالة المضيق-الفنيدق، وأمرت بتنظيم اقتراع جزئي جديد في هذه الدائرة.

ويعود سبب إلغاء المقعد البرلماني للنائب المنتمي إلى فريق التجمع الدستوري إلى استغلاله الرموز الوطنية في حملته الانتخابية، إذ نشر صورة له مع عاهل البلاد وهو يقبل يده في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إبان الحملة الانتخابية.

وجاء إسقاط المقعد البرلماني لأحمد المرابط السوسي عقب عريضة سجلها ضده منافسه أحمد التهامي، لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، طالب فيها بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية المضيق-الفنيدق.

وحسب منطوق قرار المحكمة الدستورية فإن نشر صورة المطعون في انتخابه في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسلم على الملك، إلى جانب مواد مخصصة لحملته الانتخابية، يعد استعمالا لرموز وطنية، يستهدف التأثير على الناخبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مكلخ الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:28
الصورة نشرها على صفحته الخاصة وليس على لافتة ألصقها في اماكن عمومية وبالتالي فهذا القرار لا يستند الى حجج ودلائل مقبولة.
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2 - NOUMRI الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:30
قرار المحكمة سليم و منطقي و أقول للنائب الإستغلالي الأموال ألي ضيعتي في الحملة ؤ كنت طامع أترجعهم بالملايير أداهم الواد ؤ المحكمة دابا قالت ليك الباب الطماع
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3 - Ziryab الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:32
عايشين غي بالحيس داك الشي اعلاش الناس فقدت الثقة فالأحزاب
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4 - عبدو الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:34
استغلال الرموز الوطنية والدينية يسري كذلك على حزب البيجيدي الذي استغل الدين في حملتة الانتخابية لاستمالته الناخبين، إذن يجب الغاء كل مقاعدهم الإنتخابية .
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5 - سمية الجمعة 08 يونيو 2018 - 00:35
هدشي عادي.. احيانا تكون هناك اخطاء غير مقصودة تكون سببا في الغاء المقاعد البرلمانية
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