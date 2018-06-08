امتحانات "الباك" بسوس تنتهي بـ128 حالة غش

ميمون أم العيد من أكادير

بلغ عدد حالات الغش التي تم رصدها في الأيام الثلاثة لامتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة 128 حالة، 65 في اليوم الأول، و36 و27 في اليومين الثاني والثالث على التوالي.

وحسب بلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة فإن عدد حالات الغش التي تم ضبطها خلال اليوم الثالث، الخميس 07 يونيو 2018، في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا، على صعيد مختلف مراكز الامتحان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، 27 حالة، منها 22 حالة في فئة المترشحين الرسميين و05 في فئة المترشحين الأحرار.

الوثيقة نفسها أكدت أن حالات الغش حسب مواد الاختبار تتوزع ما بين 21 حالة في مادة التاريخ والجغرافيا، و05 حالات في مادة علوم الحياة والأرض، وحالة واحدة في مادة الإحصاء.

وفي ما يخص الوسيلة المستعملة في الغش سجلت 21 حالة تهم استعمال الهاتف النقال أو وسيلة إلكترونية، و06 حالات تهم استعمال وثائق غير مسموح بها.

وحضر هذا الاستحقاق الوطني في اليوم الأخير 30 ألفا و532 مترشحا(ة) من أصل 34 ألفا و456.

وأضاف بلاغ الأكاديمية أنها "تشيد بما بذل من جهود وازنة، وتتقدم بالشكر الجزيل لكل المتدخلين والفاعلين داخل منظومة التربية والتكوين من مختلف المواقع والمسؤوليات، وكذا مسؤولي السلطات الولائية والإقليمية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وغيرهم، على دعمهم المتواصل والاستباقي، حتى مر هذا الاستحقاق التربوي في ظروف جيدة".