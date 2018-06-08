التاريخ والجغرافيا يجذبان "غش الباك" في سوس

رشيد بيجيكن من أكادير (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

بلغ عدد حالات الغش التي تم ضبطها خلال اليوم الثالث من الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، على صعيد مختلف مراكز الامتحان التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، 27 حالة؛ منها 22 حالة ضمن فئة المترشحين الرسميين، و5 حالات في فئة المترشحين الأحرار.

وحسب معطيات رسمية صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة، فقد توزّعت حالات الغش بحسب مواد الاختبار ما بين 21 حالة في مادة التاريخ والجغرافيا، و5 حالات في مادة علوم الحياة والأرض، وحالة واحدة في مادة الإحصاء.

وبخصوص الوسيلة المستعملة في الغش فإن 21 حالة تمّت باستعمال الهاتف النقال أو وسيلة إلكترونية، و6 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بها.

وأفادت المعطيات الصادرة عن الأكاديمية ذاتها بأن هذا الاستحقاق الوطني حضره 30 ألفا و532 مترشحة ومترشحا، من أصل 34 ألفا و456 مترشحة ومترشحا.