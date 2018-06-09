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الرئيسية | جهات | لقاء لمواجهة ارتفاع لسعات العقارب بإقليم سطات

لقاء لمواجهة ارتفاع لسعات العقارب بإقليم سطات

لقاء لمواجهة ارتفاع لسعات العقارب بإقليم سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 09 يونيو 2018 - 12:48

عرف مقر عمالة سطات تنظيم لقاء تحسيسي لمحاربة التسممات الناتجة عن لسعات العقارب، ترأسه محمد عادل بلعربي، الكاتب العام لعمالة إقليم سطات، بحضور المسؤولة بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، والسلطات المحلية، ورؤساء الجماعات الترابية، والأطر الطبية، والمصالح الخارجية المعنية.

ويدخل هذا اللقاء التحسيسي في إطار الاستعدادات المبذولة من قبل جميع الشركاء على صعيد إقليم سطات من أجل مواجهة آفة لسعات العقارب وآثارها على الأشخاص، الذين يتعرضون لها خلال موسم الصيف على وجه الخصوص، بعدد من الجماعات التابعة للإقليم، والمتركزة أساسا بمنطقتي بني مسكين وابن أحمد.

وعرف اللقاء التحسيسي، الذي جاء في سياق التنزيل المستمر لمحاور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة لسعات العقارب، تقديم عدة عروض تركزت حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة لسعات العقارب التي وضعتها وزارة الصحة، حيث تم تقديم مجموعة من المعطيات الإحصائية على الصعيد الوطني، إذ سجّلت 27200 حالة تتعلق بلسعات العقارب، فيما سجلت خلال سنة 2017 حوالي 2173 حالة.

وأكّد المشاركون في هذا اللقاء التحسيسي على ضرورة انخراط ومشاركة وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتجهيز والنقل والبيئة والأوقاف والشؤون الإسلامية والفلاحة وغيرها، إلى جانب السلطات المحلية وممثلي الجماعات الترابية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، سواء في مجال التحسيس بهذه الآفة والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها أو المساهمة في مواجهة الحوادث التي تم تسجيلها في هذا الشأن.

وبعد النقاش دعا الجميع إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء التحسيسي، والتي تروم أساسا تعزيز وسائل التحسيس عبر الوقاية من هذه الآفة، وضرورة توفير الأدوية بالمراكز الصحية، وخلق وحدات طبية متنقلة لإسعاف المصابين بلسعات العقارب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المرجو التطبيق السبت 09 يونيو 2018 - 13:33
التسممات كثيرة في الاقليم سواء العقارب او الافاعي والضحايا اطفال وشباب وشيوخ ابرياء على الدولة فتح معهد انتاج الامصال بالسبيت طيط مليل وتقريب سيارات الاسعاف المجهزة في القرى خاصة بني مسكين اولاد فريحة عين بلال الشافعي سيدي الخدير وجماعات البروج وامزاب والعمل بالمداومة وتوفير سيارات اسعاف بالوقود اامجاني من الجماعات خاص بالتسمم بعيدا عن الانتخابات والله المستعان شحال من طفل مشى ضحية اهمال وغياب الدوا او طلب الرشوة والمحسوبية شكرا موقع هسبرس
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