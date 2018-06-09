الطريقة البودشيشية تتغنّى بالمديح والسماع في العشر الأواخر

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضنت القاعة الكبرى للمركب الثقافي بخريبكة، ليلة الجمعة السبت، أمسية دينية في المديح النبوي والسماع الصوفي، أشرفت على تنظيمها الطريقة القادرية البودشيشية بمدينة خريبكة، في إطار السير على عادتها السنوية بمناسبة دخول العشر الأواخر من كل رمضان.

وحرص منظمو الأمسية الدينية على تنويع فقرات النشاط، من خلال تسطير برنامج يضمّ قراءة قرآنية، وكلمة شكر وترحيب بالحضور، ووصلات إنشادية قدّمها براعم الطريقة القادرية البودشيشية بخريبكة، بالإضافة إلى تقديم كلمة حول السماع الصوفي.

وفي قاعة ممتلئة عن آخرها بالضيوف، ومريدي الطريقة القادرية البودشيشية، ومحبّي المديح النبوي والسماع الصوفي، قدّمت "المجموعة المحلية للسماع بخريبكة" عددا من قصائد مدح الرسول، ووصلات إنشادية جذبت اهتمام الحاضرين ودفعتهم إلى التفاعل معها.

يشار إلى أن الأمسية الدينية، التي بدأت بعد صلاة التراويح، وانتهت في وقت متأخر من الليل، عرفت حضور كل من مقدّم الطريقة القادرية البودشيشية بخريبكة، ورئيس المجلس الجماعي لخريبكة، والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخريبكة، وعدد من الضيوف من داخل الإقليم وخارجه.