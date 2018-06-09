جمعية تنوه بحملة بن زايد لإفطار الصائم بكلميم

هسبريس من الرباط

أشادت جمعية خيام النوادر بكلميم بحملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لإفطار الصائم، التي تم توزيعها أمس الجمعة، في إطار مبادرة للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة بالمغرب.

وقد خصص محمد بن زايد للمغرب 50 ألف حصة من الدعم الغذائي عبر هذه المبادرة "التي تأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد 2018 لتخليد الدور التاريخي والإنساني والتضامني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات".

من جهتها، نوهت خديجة بحسون، رئيسة جمعية خيام النوادر للتنمية بكلميم، بهذه المبادرة الإنسانية لولي عهد أبوظبي، معتبرة أن الإمارات العربية المتحدة "كانت دوما سباقة إلى العطاء والخير والتضامن في كل ربوع المملكة المغربية"، آملة أن تنفذ الإمارات مشروعات إنمائية وإنسانية في كلميم.

وأضافت المتحدثة أن المبادرة لقيت أصداء ايجابية وأن المستفيدين "تضرعوا بأكف الدعاء للمولى عز وجل بالرحمة والغفران للشيخ زايد"، شاكرين لولي عهد أبوظبي مبادرته التي تساهم في التخفيف من معاناة بعض الفئات في شهر رمضان الفضيل.