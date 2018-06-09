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الرئيسية | جهات | جمعية تنوه بحملة بن زايد لإفطار الصائم بكلميم

جمعية تنوه بحملة بن زايد لإفطار الصائم بكلميم

جمعية تنوه بحملة بن زايد لإفطار الصائم بكلميم
هسبريس من الرباط
السبت 09 يونيو 2018 - 15:29

أشادت جمعية خيام النوادر بكلميم بحملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لإفطار الصائم، التي تم توزيعها أمس الجمعة، في إطار مبادرة للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة بالمغرب.

وقد خصص محمد بن زايد للمغرب 50 ألف حصة من الدعم الغذائي عبر هذه المبادرة "التي تأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد 2018 لتخليد الدور التاريخي والإنساني والتضامني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات".

من جهتها، نوهت خديجة بحسون، رئيسة جمعية خيام النوادر للتنمية بكلميم، بهذه المبادرة الإنسانية لولي عهد أبوظبي، معتبرة أن الإمارات العربية المتحدة "كانت دوما سباقة إلى العطاء والخير والتضامن في كل ربوع المملكة المغربية"، آملة أن تنفذ الإمارات مشروعات إنمائية وإنسانية في كلميم.

وأضافت المتحدثة أن المبادرة لقيت أصداء ايجابية وأن المستفيدين "تضرعوا بأكف الدعاء للمولى عز وجل بالرحمة والغفران للشيخ زايد"، شاكرين لولي عهد أبوظبي مبادرته التي تساهم في التخفيف من معاناة بعض الفئات في شهر رمضان الفضيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - reflexion السبت 09 يونيو 2018 - 15:41
Je m'interroge à haute voix ?!! Si j'étais riche ou citoyen d'un pays pétrodollars je choisirai de jeûner ou bien nourrir 1800 pauvres marocains et aller faire la fête en Europe !!!!!
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2 - tornadogut السبت 09 يونيو 2018 - 15:42
هاذ الاسم ذيال زايد اصبح رمزا للخير في انحء العالم وفي هذا الصدد واحد خينا اراد ان يفتتح مقهىفي شارع مليء بالمقاهي واسماه مقهى زايد( الخير )
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3 - وادنوني السبت 09 يونيو 2018 - 16:07
اااااه يا وطني!!!
إن الدمع لينهمر زخات لما نرى أمهاتنا و أخواتنا و مستضعفينا،ينتظرون في صفوف طويلة،ثم يبصمون و يوثقون صوتا و صورة من أجل كيلوغرامات من الدقيق و بعض الزيت و السكر و الشاي.
أي إهانة أكبر من هذه لوطن يزخر بالخيرات تحت الأرض و فوق الأرض و تحت الماء و حتى في السماء...
أين ثرواتنا؟ و من أوصلنا إلى هذا المستوى المتردي بين دول العالم؟
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