24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلاح التركي يدمر مواقع لـ"العمال الكردستاني"
- الطائرات الورقية تكبد إسرائيل خسائر زراعية
- نقابات أمنية تونسية تثمن إقالة وزير الداخلية
- الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق
- المنتخب المغربي يتسلح بالطموح والتفاؤل لعبور "مجموعة الموت"
موسكو .. "مدينة القباب" تعزف سيمفونية السحر والجمال في روسيا (5.00)
الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو" (5.00)
- فبركة وقفة احتجاج ضد أخنوش تقحم الملك في الصراع السياسي - (173)
- شركة بريطانية ترصد 184 مليون دولار لنقل غاز المغرب إلى أوروبا - (146)
- محامي "ولد لفشوش": عائلة الدرهم وطنية .. والبراءة مستحقة - (114)
- مُلاك مزارع بإسبانيا ينعتون عاملات الفراولة المغربيات بـ"العاهرات" - (108)
- التطاول على اختصاص الملك يحرج "البيجيدي" بعد "إعفاء الداودي" - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية تنوه بحملة بن زايد لإفطار الصائم بكلميم
أشادت جمعية خيام النوادر بكلميم بحملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لإفطار الصائم، التي تم توزيعها أمس الجمعة، في إطار مبادرة للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة بالمغرب.
وقد خصص محمد بن زايد للمغرب 50 ألف حصة من الدعم الغذائي عبر هذه المبادرة "التي تأتي تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات بعام زايد 2018 لتخليد الدور التاريخي والإنساني والتضامني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات".
من جهتها، نوهت خديجة بحسون، رئيسة جمعية خيام النوادر للتنمية بكلميم، بهذه المبادرة الإنسانية لولي عهد أبوظبي، معتبرة أن الإمارات العربية المتحدة "كانت دوما سباقة إلى العطاء والخير والتضامن في كل ربوع المملكة المغربية"، آملة أن تنفذ الإمارات مشروعات إنمائية وإنسانية في كلميم.
وأضافت المتحدثة أن المبادرة لقيت أصداء ايجابية وأن المستفيدين "تضرعوا بأكف الدعاء للمولى عز وجل بالرحمة والغفران للشيخ زايد"، شاكرين لولي عهد أبوظبي مبادرته التي تساهم في التخفيف من معاناة بعض الفئات في شهر رمضان الفضيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
إن الدمع لينهمر زخات لما نرى أمهاتنا و أخواتنا و مستضعفينا،ينتظرون في صفوف طويلة،ثم يبصمون و يوثقون صوتا و صورة من أجل كيلوغرامات من الدقيق و بعض الزيت و السكر و الشاي.
أي إهانة أكبر من هذه لوطن يزخر بالخيرات تحت الأرض و فوق الأرض و تحت الماء و حتى في السماء...
أين ثرواتنا؟ و من أوصلنا إلى هذا المستوى المتردي بين دول العالم؟