24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مصير حكومة العثماني .. من وجهة نظر دستورية
- ملتمس الرقابة بات ضرورة سياسية
- باسم الجنين في بطن أمه!
- الاتحاد الإفريقي يناقش ملف الصحراء من موريتانيا
- "الشغل" تنفي التحرش الجنسي بعاملات الفراولة
موسكو .. "مدينة القباب" تعزف سيمفونية السحر والجمال في روسيا (5.00)
الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو" (5.00)
- شركة بريطانية ترصد 184 مليون دولار لنقل غاز المغرب إلى أوروبا - (150)
- المنتخب الوطني يختتم استعداداته للمونديال بثلاثية أمام إستونيا - (81)
- محطات الوقود تُطالب الحكومة برفع هامش الربح بعد تسقيف الأسعار - (78)
- نقابة تشكو انتشار "بيم" التركية وتجارة الرصيف إلى العثماني - (62)
- رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس نسبيا حارا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، فضلا عن مرور سحب كثيفة خلال الصباح، مع إمكانية نزول أمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والسواحل الشمالية والسايس والمناطق المتواجدة غرب الأطلس.
كما يرتقب أن تظهر سحب أخرى منخفضة وكثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل الممتدة ما بين أكادير وطرفاية، مع تمركز سحب ركامية خلال الزوال بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى. وستتناثر حبات رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.
أما الرياح، فستهب من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة بباقي جهات المملكة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية وبشمال ووسط البلاد، وما بين 17 و25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى الجنوب.
وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية والسهول الشمالية وشرق البلاد، وما بين 31 و36 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 34 و38 درجة بأقصى جنوب البلاد.
أما بالنسبة للبحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا بين المهدية وطانطان وبين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.