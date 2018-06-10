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وزارة الثقافة تلتفت إلى آثار أقدام ديناصورات بآنزا

وزارة الثقافة تلتفت إلى آثار أقدام ديناصورات بآنزا
هسبريس من الرباط
الأحد 10 يونيو 2018 - 02:25

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أنها شرعت في تسجيل موقع لآثار أقدام ديناصورات يوجد بشاطئ أنزا، ضواحي مدينة أكادير، ضمن التراث الثقافي الوطني، "سعيا إلى التعريف به وإبرازه وتثمينه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل".

وقد اتخذت الوزارة المذكورة، وفق بلاغ صادر عنها، إجراءات إدارية وتدبيرية لتسجيل وتقييد موقع آثار أقدام ديناصورات ضمن التراث الثقافي الوطني.

البلاغ ذاته أضاف أن آثار أقدام الديناصورات التي تم اكتشافها بشاطئ أنزا سنة 2014 تتواجد في منطقة تماس مياه البحر مع اليابسة، ويعود تاريخها، حسب بعض الأبحاث التي أجريت فيه، إلى 85 مليون سنة، مشيرا إلى أن هذا الموقع "يشمل أكثر من 300 آثار و56 مسارا، كما يعد الأول من نوعه في إفريقيا الرابع عالميا الذي يضم آثار قوائم ديناصورات رباعية الأصابع النادرة.

ويأتي الشروع في تنفيذ هذه الإجراءات، يضيف البلاغ عينه، على إثر اجتماع لجنة مكونة من ممثلي وزارة الثقافة والاتصال من خلال المحافظة الجهوية للتراث الثقافي ومفتشية المباني التاريخية، وممثل عن المجلس الجماعي وممثل الجمعية المغربية للتوجيه والبحث العلمي بأكادير، وتداولها حول الموضوع.

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