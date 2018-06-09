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كُتّاب وآراء
203 حالات غش في امتحانات جهة مراكش
أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي أن حالات الغش في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم الدورة العادية (يونيو 2018)، بلغت 203 حالات على صعيد الجهة، وأن نسبة الحضور بلغت 97 % في صفوف المترشحين المتمدرسين و58.75 % في صفوف المترشحين الأحرار.
وأورد بلاغ للأكاديمية المذكورة، توصلت به هسبريس، أن هذا الامتحان الإشهادي مر في أجواء جد إيجابية بالمراكز الـ161 الموزعة على المديريات الإقليمية الثماني التابعة للجهة، بسبب التحضير المحكم وتعميم الإجراءات الجديدة الخاصة بتكييف الامتحانات وتأمينها وتهييء الظروف المساعدة على إنجاح هذه المحطة الإشهادية الهامة.
وأضافت الوثيقة نفسها أن عملية التصحيح انطلقت بعد انتهاء الامتحان الوطني مباشرة بـ37 مركزا على صعيد الجهة، في ظروف عادية تجسد التنفيذ المحكم للإجراءات الواردة في دفتر مساطر تنظيم الامتحانات.
يذكر أن الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا في جميع الشعب ستجرى أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2018.