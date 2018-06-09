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الرئيسية | جهات | 203 حالات غش في امتحانات جهة مراكش

203 حالات غش في امتحانات جهة مراكش

203 حالات غش في امتحانات جهة مراكش
ابراهيم مغراوي من مراكش
السبت 09 يونيو 2018 - 22:10

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي أن حالات الغش في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم الدورة العادية (يونيو 2018)، بلغت 203 حالات على صعيد الجهة، وأن نسبة الحضور بلغت 97 % في صفوف المترشحين المتمدرسين و58.75 % في صفوف المترشحين الأحرار.

وأورد بلاغ للأكاديمية المذكورة، توصلت به هسبريس، أن هذا الامتحان الإشهادي مر في أجواء جد إيجابية بالمراكز الـ161 الموزعة على المديريات الإقليمية الثماني التابعة للجهة، بسبب التحضير المحكم وتعميم الإجراءات الجديدة الخاصة بتكييف الامتحانات وتأمينها وتهييء الظروف المساعدة على إنجاح هذه المحطة الإشهادية الهامة.

وأضافت الوثيقة نفسها أن عملية التصحيح انطلقت بعد انتهاء الامتحان الوطني مباشرة بـ37 مركزا على صعيد الجهة، في ظروف عادية تجسد التنفيذ المحكم للإجراءات الواردة في دفتر مساطر تنظيم الامتحانات.

يذكر أن الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا في جميع الشعب ستجرى أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Hassan Sima السبت 09 يونيو 2018 - 22:28
أنا لا أشجع على الغش لگن لماذا گل هـذا التوتر و أنتم لم تتبعوا جودة التعليم من البداية الدراسية وتوضحون خطورة الغش و إتخاذ التدابير الا زمة أنتم تحصدون ما زرعتم للأسف
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3
2 - طالب السبت 09 يونيو 2018 - 22:38
فئة عريضة من الطلاب سيقصيها الغش من اتمام الامتحان وفئة اخرى سيقصيها الرسوب في الامتحان ولن تبقى الا الفئة الصحيحة المتينة المجتهدة وهي من نطمح ان تخدمنا في الادارات والمستشفيات والمحاكم والمعاهد والوزارات، انها النخبة التي ستخدم الوطن بصدق .
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4
3 - Hassan temara السبت 09 يونيو 2018 - 22:55
il ne faut pas trop croire aux chiffres avancés car beaucoup de professeurs n'ont pas tous dénoncé. beaucoup d'élèves restent impunis... il faut penser à l'avenir installer des détecteurs de métaux au portail de chaque centre d'examen et refouler sur le champs les détenteurs d'appareils électroniques destinés a la fraude....
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