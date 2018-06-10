مسجد الكتبية .. جوهرة دينية ومعلمة تاريخية تجلب فضول المصلين

إبراهيم مغراوي من مراكش

من كل حدب وصوب يهرولون مشاة، وراكبين دراجات نارية وهوائية وسيارات، قاصدين جوهرة المساجد التي تعرف إقبالا مكثفا للمصلين من أبناء مدينة مراكش وزوارها خلال شهر رمضان، يسترجعون نفحات إيمانية وينصتون لصوت شجي بمكان طاهر يغوص في عمق التاريخ.

إنه مسجد الكتبية الذي يحرص الآلاف من المصلين على أداء صلاة العشاء والتراويح به، هو منارة دينية ذات بعد حضاري. مقرئه الشاب وديع شاكر يؤم الناس ويتلو ما تيسر من القرآن بصوت شجي، يتميز بإتقان مخارج الحروف والقواعد مع النغمة والترتيل؛ ما يزيد من خشوع المصلي، ويضفي على المكان وساحة جامع الفنا ككل بعدا روحيا يجلب حتى السائح الأجنبي.

تطوع وإحسان

يتجند المئات من الشبان والشابات، وخلفهم العشرات من المحسنين، لتوفير جو مناسب لهذه اللحظات الربانية وشروط طيبة لصلاة خاشعة بمسجد الكتبية الذي يقصده العديد من المصلين، نساء ورجالا، على اختلاف أعمارهم، لأداء الصلاة به منذ سنوات، بالرغم من انتقالهم من تجمعات سكنية بعيدة، كالداوديات وسيدي يوسف بن عليه وباقي أحياء المدينة العتيقة، بل منهم من يأتي من مدن أخرى لإحياء ليلة القدر بهذا المسجد تقربا إلى الله.

وقال عزيز مريد، عن اللجنة المنظمة، إن "عملية التحضير تبدأ منذ شهر شعبان تحت إشراف ولاية جهة مراكش أسفي، بتنسيق مع ولاية الأمن ومندوبية الصحة والهلال الأحمر والإنعاش الوطني، وبمساهمة من المحسنين الذين يمولون تغذية المتطوعين والأجهزة المستعملة، كالصوتيات التي تنتمي لآخر جيل بهذا الميدان التقني، لتقديم صوت متناغم يجذب السامع، سواء اقترب أو ابتعد، فيخترق القلوب والأفئدة".

وأشار مريد إلى تكليف شركة حراسة لضمان سلامة التجهيزات على طول اليوم، مبرزا أن عدد المصلين يتراوح منذ بداية شهر رمضان الكريم بين 25 و30 ألفا، ويرتفع الى 100 ألف خلال ليلة القدر ويوم ختم القرآن الكريم.

جنود الخفاء

"يأخذ التطوع في شهر رمضان طابعا خاصا؛ إذ يتسابق الكبير والصغير لتقديم التمر والحليب للمصلين، لكن على مستوى مسجد الكتبية، فالتنظيم يقوم على مجهودات مئات الشابات والشبان، مسندين بالمحسنين، من أجل توفير مناخ روحي للمقبلين على هذه المؤسسة الدينية لأداء صلاة خاشعة، خصوصا صلاة التراويح"، يحكي لهسبريس الشاب خالد الذي ينتقل من الداوديات ليؤدي واجبه الديني بهذه المعلمة.

تنطلق صلاة التراويح فيعم المكان الهدوء والخشوع، وترى الابتسامات العريضة تعلو وجوه كل المتطوعين الذين يتحركون بخفة كخلية نحل، فيما رشيد يفترش الأرض محاطا بقارورات وكؤوس من الماء ليسقي العطشى داخل مسجد الكتبية منذ سنوات المقرئ النابلسي.

وقال رشيد: "كنت أبيع الأواني وبعض الملابس الخفيفة أمام مسجد مولاي اليزيد بحي القصبة، وخلال شهر رمضان خصصت سطل ماء لي فإذا به تحول إلى إناء مشترك مع كل المارة، فأضفت ثانيا وثالثا وقررت في الأخير أن أخصص المحل كله لتوفير الماء للمصلين، ولما انتقلت النابلسي إلى مسجد الكتبية تبعته، ومنذ ذلك الحين (14 سنة) وأنا أقوم بهذا الواجب ابتغاء رضوان الله".

خارج مسجد الكتبية يصطف زوار المدينة من السائحين أمام مكان إقامة صلاة التراويح؛ ما دفع هسبريس إلى استطلاع آراء بعضهم، فقالت ماريا، مواطنة ألمانية، "ما أثارني هو صوت قراءة القرآن، فوقفت أتأمل التنظيم المحكم، والتناغم بين المصلين وهم يركعون ويسجدون دفعة واحدة"، مضيفة: "هذا جعلني أتوقف هنا لفهم المعنى لهذا الشكل التعبدي".

الأمن والصحة والهلال والصوت الحسن

يرتبط مسجد الكتبية خلال السنوات الأخيرة بالمقرئ وديع شاكر، الذي يعد من بين أحسن الأصوات الشابة المجودة والمرتلة للمصحف الشريف، فهو شاب نشأ في ظلال القرآن، تعلمه وحفظه بمدينة مراكش، فأصبح يشكل ظاهرة خاصة تجذب كل من مر لحظة صلاة التراويح من ساحة جامع الفنا والأسواق المجاورة لها، وكذا الحشود الكبيرة من المصلين، رجالا ونساء، الذي يتقاطرون على هذا المسجد العريق من كل فج عميق.

"مباشرة بعد صلاة المغرب تبدأ أفواج المصلين تتوافد على مسجد الكتبية حيث تنتظرهم لجان تنظيمية، بعضها يقوم بهذه المهمة في المكان المخصص لصلاة النساء وبعضها بمجال الذكور، إلى جانب متطوعين من الهلال الأحمر"، يقول نور الدين علاوي، المنسق الجهوي للإسعاف والاستعجال، موضحا في تصريح لهسبريس أن "12 عنصرا يتوزعون بين مركزين للعلاج لتقديم الإسعافات الأولية لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي ومن أغمي عليه من المصلين بسبب الازدحام والتدافع".

عبد الرحيم خبان، موظف بقطاع الصحة، كان يصغي لحوار هسبريس والعلاوي، فتدخل قائلا: "يوجد بين المقبلين على الصلاة بمسجد الكتبية مرضى بأمراض متنوعة، كأمراض المعدة وداء السكري وحالات أخرى، وهنا يكمن تدخلنا لتوفير الراحة لهم".

والراحة هي الغاية نفسها التي من أجلها وفرت ولاية الأمن بمراكش فريقا خاصا طيلة شهر رمضان، وفق إفادة مصدر أمني مسؤول صادفته هسبريس لحظة انتهاء صلاة التراويح.