نشطاء وراء فرح أطفال يتحدون إعاقات في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

نظمت جمعية التأهيل المجتمعي بسطات حفلا بمناسبة اختتام الموسم الدراسي 2018/2017، بشراكة مع جمعيات من المجتمع المدني والمجلس الجماعي بالمدينة ذاتها، لفائدة أطفال في وضعية إعاقة.

الحفل الذي احتضنه المركز الاجتماعي التربوي لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة يندرج، حسب المنظمين، في سلسلة الأنشطة التي تنظمها جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي بسطات، وتضمّن قافلة طبية وإفطارا جماعيا، وتوزيع كسوة العيد على الأطفال في وضعية إعاقة، بدعم من مجموعة من الجمعيات من خارج المدينة، منها جمعية الدمج والتأهيل للجميع بالدار البيضاء، وجمعية الدار البيضاء للصحة.

واعتبر أحمد حوات، مدير المركز الاجتماعي التربوي لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، في تصريح لهسبريس، أن الاحتفال بالأشخاص في وضعية إعاقة بسطات "سنّة دأبت عليها المؤسسة المعنية لمدة سنوات"، وزاد: "نظمت هذا الحفل الذي يشمل قافلة طبية وإفطارا جماعيا لما يقارب 160 طفلا في وضعية إعاقة، وكذا حفلا دينيا وفنيا من إنتاج أطفال المركز وتوزيع كسوة العيد".

ويرمي النشاط حسب الحوات إلى تحقيق أهداف عدّة "أولها احترام الأطفال في وضعية إعاقة، ثانيا تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأخيرا زرع ثقافة التضامن بين المجتمع المدني والأطفال في وضعية إعاقة، انطلاقا من المرجعية الدينية، مع تربية الجيل الجديد على ثقافة التضامن، بالإضافة إلى إثارة انتباه المجتمع المدني والسلطات إلى وجود شريحة من الأطفال في وضعية إعاقة، ما يتطلب الاهتمام بها، وتكريس حقها في جميع المجالات، كالتعليم والصحة والتكوين المهني والرياضة".

واستند الحوات إلى عدة مواثيق ضامنة لحقوق هذه الفئة المجتمعية، "في مقدمتها الدستور المغربي في الفصل 34 الصريح بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياسة الملكية الرشيدة انطلاقا من الخطابات السامية التي تصب كلها في تكافؤ الفرص، زيادة على القانون الإطار الذي صدر السنة الماضية عوض قانون الرعاية الاجتماعية، والسياسات العمومية المندمجة التي أعطت الحق بصفة قوية وملزمة للدولة والقطاعات الحكومية".

وتساءل الحوات عن سبب عدم تنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع في المجال الترابي للجماعات والأقاليم ومجالسها على الصعيد الجهوي والإقليمي والترابي، ملتمسا من جميع المجالس إدراج التنمية الدامجة في برامجها التنموية، التي تراعي حقوق جميع الأشخاص، سواء من ذوي الإعاقة أو الأشخاص في وضعية صعبة أو المسنين أو النساء لتمتيع الجميع بكامل الحقوق.