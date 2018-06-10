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كُتّاب وآراء
تتويجات للفائزين بمسابقات رمضانية في خريبكة
اختتم المجلس العلمي المحلي بخريبكة المسابقات، التي أشرف عليها طيلة شهر رمضان، بتنظيم "الأمسية القرآنية الرمضانية السنوية الخامسة"، عشية أمس السبت، بمسجد المحسنين بمدينة خريبكة، من أجل توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات.
وقد حرص منظمو الدورة الخامسة من الأمسية القرآنية الرمضانية على تنويع فقرات النشاط الديني، حيث تم تقديم قراءات قرآنية ونماذج وعظية وخَطابية من طرف الفائزين في مسابقة "ناشئة الخطابة والوعظ"، إضافة إلى عرض مقتطفات من مختلف مراحل المسابقات المذكورة.
وعرفت الأمسية القرآنية، المنظمة من طرف المجلس العلمي المحلي بخريبكة، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، توزيع جوائز مالية وهدايا على الفائزين والفائزات في "المسابقة القرآنية الرمضانية السنوية الرابعة"، و"المسابقة الإقليمية السنوية الثانية لناشئة الخطابة والوعظ".
يشار إلى أن الأمسية القرآنية عرفت حضور رئيس المجلس العلمي المحلي بخريبكة، ورئيس المجلس الجماعي لخريبكة، وعدد من أعضاء المجلس العلمي، وخطباء المدينة، والوُعاظ، والمرشدين الدينيين، إضافة إلى عدد من المواطنين والمواطنات.