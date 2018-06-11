توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل نوعا ما بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع إمكانية نزول أمطار جد خفيفة أو أمطار ضعيفة بكل من السواحل الشمالية والوسطى.

كما يرتقب أن تظهر سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى. وستتناثر حبات رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الصحراوية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بالشمال الغربي ومن الشمال منتظمة بباقي جهات المملكة.

كما ستلاحظ زوابع من الرياح القوية نوعا ما ستهم محليا شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 13 و19 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس والسهول الغربية للأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بداخل الغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل الشياظمة وعبدة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية ، وما بين 32 و38 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية وبأقصى جنوب المملكة.

أما بالنسبة للبحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقوي الهيجان بين الصويرة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية.