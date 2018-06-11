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كُتّاب وآراء
مبادرة جمعوية تحتفي بأطفال يتامى في الصويرة
نظمت جمعية كافل اليتيم بمدينة الصويرة، بمساندة الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي بالمنطقة نفسها،الأحد، حفلا ترفيهيا وإنسانيا لفائدة الأطفال اليتامى المحتضنين من لدن الجمعية ذاتها.
وتميز هذا النشاط، الذي نظم بمناسبة شهر رمضان المبارك الجاري تحت شعار "فخور بنفسي معتز بوطني"، بتوزيع ما يناهز 135 كسوة عيد على الأطفال اليتامى وهدايا للأمهات "اعترافا بالجميل وتقديرا لهن".
وعرفت المبادرة الخيرية ذاتها فقرات ترفيهية وفنية كعرض مسرحية بعنوان "فخور بنفسي معتز بوطني"، التي أدى فيها الأطفال أدوارا مختلفة، ووصلة إنشادية من أداء براعم الزاوية القادرية.
يذكر أن هذا الحفل الترفيهي والإنساني حضره كل من قائد الملحقة الإدارية الثانية نيابة عن عامل إقليم الصويرة، وعضو من المجلس العلمي المحلي لمدينة الرياح، وفعاليات مدنية بالصويرة.