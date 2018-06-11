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الرئيسية | جهات | مبادرة إنسانية تستهدف متشردين بشوارع بيوكرى

مبادرة إنسانية تستهدف متشردين بشوارع بيوكرى

مبادرة إنسانية تستهدف متشردين بشوارع بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الاثنين 11 يونيو 2018 - 06:24

بصمت فيدرالية جمعيات حي التوامة في مدينة بيوكرى، الأحد، على تنزيل تدخّل تطوعي إنساني، استهدف فئة الأشخاص من دون مأوى الذين يُعانون اضطرابات عقلية ونفسية ويعيشون حياة التشرد في أحياء وأزقة المدينة، حيث جرى انتشالهم من الوضعية التي يوجدون عليها، بعد أن أشرف متطوعون على عملية استحمامهم وتقليم أظافرهم وحلق شعورهم، بالإضافة إلى تغيير ملابسهم بأخرى نظيفة.

الحسين باحو، الإطار بمندوبية التعاون الوطني، قال إن المبادرة الإنسانية، التي نُفّذت بتنسيق وتعاون بين فيدرالية جمعيات حي التوامة ببيوكرى، وفيدرالية ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية مسجد التقوى والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني باشتوكة آيت باها فضلا عن السلطات المحلية، همّت أزيد من 15 شخصا؛ أغلبهم يعانون من أمراض عقلية ونفسية، لافتا إلى أنه "تمّ إعداد بطائق تقنية لكل واحد منهم، بغية ضمان تتبع حالاتهم إداريا".

ومن جهته، اعتبر جامع بوكضيض، رئيس فيدرالية جمعيات حي التوامة ببيوكرى، أن هذا التحرك التطوعي "يدخل دورته الثانية، والذي نُزِّل بهذا المستوى من التنسيق، وهو عمل إنساني محض يبتغي انتشال هذه الفئة من حجم الأوساخ التي يعيشون وسطها، جسدا وثيابا وأماكن المبيت، كما أن اختيار عيد الفطر له أكثر من دلالة".

ولم يفت المتحدّث تقديم الشكر والامتنان إلى كافة الهيئات الجمعوية ومصالح الدولة والمتطوعين في هذا العمل الإنساني، الذي "يُعد بادرة فريدة في مدينة بيوكرى، وتستهدف فئة من الأشخاص الذين يُعانون من تبعات مرضهم ووجودهم في الشارع في الصيف كما في الشتاء، وفي الليل كما في النهار".

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