فاعلون يقاربون النموذج التنموي الجديد بالمغرب

ادريس الواغيش

احتضنت قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس ندوة حول موضوع "النموذج التنموي الجديد، أفكار ومقترحات اتحادية"، قدم فيها يونس مُجاهد، عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وطارق المالكي، الخبير الاقتصادي، عرضين متكاملين تطرقا فيهما إلى أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي، والآليات التنظيمية لتنزيل هذا النموذج التنموي، وأزمة المجتمع والبناء الديمقراطي، وغيرها من النقاط.

وأشار طارق المالكي إلى أن "النموذج التنموي الحالي والوضعية الاقتصادية التي نمُرُّ منها مكنّا أشخاصا قليلين من مُراكمة أرباح طائلة في فترة وجيزة في المحروقات وحدها، مما أثر على التماسك الاجتماعي وظهور مَوْجة من الغلاء، تبعتها أخرى من المقاطعات الشعبية واحتقان اجتماعي صامت".

وأوضح أن النموذج التنموي الكلي يمُـرُّ من خلال مجموعة من الشروط، من بينها "تسريع الإصلاح في المؤسسات، وإصلاح منظومة العدالة للولوج إلى الخدمات، واتخاذ الشفافية كمَسلك في الوظيفة، والجهَوية المُتقدمة كورش كبير نراهن عليه لدمقرطة الدولة، وتعزيز مهارات الرأسمال البشري واستعادة دوره الصحي، ووضع استراتيجية اقتصادية تهم الورشات الصناعية، ووضع ميثاق اجتماعي جديد لتعزيز التماسك الاجتماعي والقيم، وتوفير الشروط الموضوعية".

وحاول المالكي الإجابة عن سؤال: "كيف يجب تطبيق النموذج التنموي على أرض الواقع؟"، حيث أشار إلى أن "النموذج التنموي حاليا يرتكز على السوق الداخلي، وهو محدود المَردودية اقتصاديا وتجاريا، ولن يستطع خلق دينامية صناعية وتنافسية قوية، إذ أن نسبة النمو تصل إلى 5 بالمائة أو 3 بالمائة، علما أن لا تنمية بدون قاعدة صناعية صلبة".

ومن بين الأسباب التي تحول دون الإقلاع الاقتصادي، ذكر طارق المالكي "غياب رؤية اقتصادية شاملة، وعدم وجود إصلاحات هيكلية، وتنامي القطاع غير المهيكل، والسياسات التقشفية، وغياب القدرة الشرائية"، مقترحا في الوقت ذاته بعض التوجهات العامة التي يجب اتباعها، من ضمنها "أن يهدف النموذج إلى تسريع النمو ليصل إلى 7 بالمائة، وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، والانفتاح على أسواق أخرى جديدة في إفريقيا وآسيا، مع تنويع الصادرات، وأن يكون هذا النموذج التنموي استباقيا وشاملا ويحارب بقوة الفوارق الاجتماعية، مع إعادة النظر في التعامل مستقبلا مع توجهات العولمة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ثقافة الحزب في تدبير شؤون المجتمع يجب تنبني مستقبلا على توجهات كبرى، هي "وضع سياسة اقتصادية واضحة"، و"خلق أداة لتحقيق نجاعة المُخططات"، و"إحداث بنك معلومات لتمويل المشاريع الاقتصادية الصغرى والمتوسطة"، و"الرَّفـعُ التدريجي من الاستثمارات"، و"الضريبة العادلة والتخفيض على الدخل بالنسبة للطبقات المتوسطة"، و"حذف الضريبة على مَحْـدودي الدخل".

وفي ختام مداخلته، تساءل طارق المالكي: "هل هذا البرنامج طموح وقابل للتحقيق؟ وكيف سيتم الوصول إلى هذا المُبتغى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي حتى نصل إلى انخفاض مُعدل البطالة وخلق مناصب الشغل في ظل قلق شعبي يتنامى يوما بعد يوم، تجلى في حملة المقاطعة التي نعيشها، وعلينا عدم الاستهانة بهذه الحركات الاحتجاجية؟".

أما يونس مجاهد، فقد اقترح في عرضه مجموعة من البدائل والخيارات، وطرح بدوره كمَّا من الأسئلة، من قبيل: "هل نريد نُموًّا ينبني على الكم أم الكيف؟ وما هو الاقتصاد الناجح الذي نريده لبلادنا مستقبلا؟ وهل كان للمغرب يوما نموذج تنموي ناجح؟ أم كانت هناك برامج ومُخططات فقط، تتغير سريعا مع تغيُّـر الحكومات المُتعاقبة، مع العلم أن هذه المُخططات تكلف الدولة ميزانيات ضخمة؟ وهل كانت هذه النماذج نفسها مُفَـكرٌ فيها؟".

وأوضح مجاهد أنه "في عهد عبد الله إبراهيم، مثلا، تبنى المغرب مُخططات صناعية، ثم سرعان ما لبث أن استبدلها بمخططات تنموية أخرى تعتمد على الفلاحة والسياحة والخدمات، وبعدها جاءت فكرة المَغـرَبَة والتقويم الهَيكلي، فتمت تصفية عدة مؤسسات في مِلك الدولة أو تـمَّ تفويتها للخَوَاص، وكانت التكلفة المالية لهذه المخططات كبيرة، نتجت عنها مواجهات عنيفة في الشارع، بعدها تخلت الدولة عن عدة مُـؤسسات أخرى وتبنت التخطيط الهيكلي".

وعندما جاءت حكومة التناوب، يضيف مجاهد، "تحققت عدة مشاريع اجتماعية وصناعية، لكننا في واقع الأمر لم نخرج من النموذج السابق نفسه"، مشيرا إلى أن "المسألة الثانية تتعلق بالتشخيص، إذ أن عددا من التقارير كان لها تشخيص جيد لسيناريو قاتم يفيد بتراجع المغرب في العديد من المجالات، كالتعليم الذي سيواجه مشاكل في كل أسلاكه، ووُلوج المُواطن إلى الصحة الذي أصبح غير منصف، واقتصاد لا يستجيب لتطلعات المجتمع، وفلاحة تتراجع أمام التنافسية الدولية، وفي مُـقابل ذلك، هناك سيناريو آخر يقول إن المغرب فيه مكاسب إيجابية وحَـكامَة جيدة، مغرب يطبق القوانين"

ومع مجيء حكومة التناوب ووصول ملك جديد، يوضّح مجاهد، "تم اعتماد قوانين جديدة في مختلف المجالات، وبقي السؤال نفسه مُعَـلقا: هل أعطتنا نموذجا تنمويا جديدا؟ هل حصل تغيير على مستوى المنظومة؟ في نزاهة الانتخابات، في مراقبة موارد الدولة، في الحياة اليومية للمواطن، هناك تحولات سلبية في المجال السوسيولوجي، في المَجالية، وفي النموذج الثقافي كذلك، حيث كثـُر الانحراف، بالإضافة الى ما يُرافق ذلك من نمُوِّ فكر يعتمد على الشعوذة والسيبة كالهجوم على الناس وممتلكاتهم، والهَـدر المدرسي والبطالة...".

وأكّد مجاهد على أنه "من الصعب أن ندّعي توفرنا على تصور لنموذج متكامل، لكن يمكننا القول بإمكانية بناء دولة حديثة مبنية على القوانين، أم أنها مجرد شعارات؟ هل خرجنا فعلا من نموذج ستينيات وسبعينيات القرن الماضي؟ أم أن التقليد هو السائد كما يقول عبد الله العَـرْوي، بالرغم من كل التمَظهُـرات التي نراها؟". وأضاف "من ناحية أخرى نجد أن النموذج التربوي هو الآخر لا يزال يعتمد الأساليب نفسها، بالاعتماد على الحداثة في شقها الظاهري، وخطاب إعلامي متخلف، أو "سوسيولوجيا تنمية التخلف" كما هو حاصل في أمريكا اللاتينية التي تتكلم عن "البورجوازية الرَّثة" و"الفكر الرِّجعي"".

وختم مجاهد كلمته بالقول: "عندنا إصلاح دستوري بعدة مقومات إيجابية، لكن لم نصل بعد إلى مستوى المُؤسسات، ولم تترجم هذه المقومات إلى مستوى الإصلاح، وبالنسبة إلينا في المغرب يجب أن يكون لأي نموذج القوة والفكر النهضوي، أي تغيير المنظومة الشاملة في العمق وليس في الظاهر، وأن تكون لنا قفزة نهضوية صحيحة كي لا تعيد لنا النماذج نفسها. خارج هذه الحلول نبقى في الحلول الترقيعيّة، ولا يمكننا أن نمر إلى بناء نموذج تنموي فاعل دون إصلاح سياسي حقيقي".