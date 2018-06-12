24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حكومة العثماني .. الجدار الآيل للسقوط (5.00)

  2. مغاربة يستنكرون "تسييس" إفطار جماعي بمايوركا‎ (5.00)

  3. العلوي يتحدث عن حكم الحسن الثاني في كتاب "الملك المظلوم‎" (5.00)

  4. فاعلون يقاربون النموذج التنموي الجديد بالمغرب (5.00)

  5. ملياردير هندي يطلب اللجوء السياسي في بريطانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 05:55

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس نسبيا حار بالجنوب-الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة أو تكون كتل ضبابية محلية، وذلك بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، إضافة إلى شمال الأقاليم الجنوبية.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب- الشرقي للمملكة، من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.