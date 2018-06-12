توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس نسبيا حار بالجنوب-الشرقي للبلاد وبأقصى الجنوب.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة أو تكون كتل ضبابية محلية، وذلك بالسهول والسواحل الشمالية والوسطى، إضافة إلى شمال الأقاليم الجنوبية.

وخلال الظهيرة، سيلاحظ تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى، إضافة إلى هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب- الشرقي للمملكة، من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.