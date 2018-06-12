المدير الجديد لـ"أكاديمية سوس" يلتحق بمنصبه

رشيد بيجيكن من أكادير

أشرف يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على تنصيب محمد جاي المنصوري، المدير الجديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، الذي جرت المصادقة على مقترح تعيينه في هذا المنصب بالمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 7 يونيو الجاري.

ومحمد جاي المنصوري راكم تجربة بالقطاع تناهز 32 سنة، زاوج فيها بين العمل التربوي والممارسة التدبيرية، حيث استهل مشواره المهني بمهمة تدريس العلوم الفيزيائية، ثم اشتغل في مجال تنسيق التفتيش الجهوي التخصصي، قبل أن يُعيّن مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية بتاونات، ثم مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت سابقا، وهو حاصل على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة ودبلوم مفتش التعليم الثانوي.

وأبرز محمد جاي المنصوري، ضمن كلمة بمناسبة تنصيبه، أن "الثقة التي حظيت بها، لا يوازيها إلا رغبتي وقوة عزيمتي بالنهوض والارتقاء بقطاع التربية والتكوين بهذه الجهة العزيزة من وطننا الحبيب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي السامي لـ20 غشت 2012 و2013".

وأوضح المسؤول التربوي أنه "انسجاما مع المرتكزات الواردة في البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتربية والتكوين لسنوات 2017 -2021، الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ أولها تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التربية والتكوين، وثانيها تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين؛ وثالثها تحسين الحكامة داخل المنظومة التربوية وتحقيق التعبئة المجتمعية، فسيتم تفعيل كل تلك المرتكزات ميدانيا، من خلال أجرأة مشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 وتنفيذ مخطط عمل الوزارة الوصية 2017 – 2021".