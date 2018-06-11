مولّدات يتشبثن بالتحقيق ضمن وفايات في الرباط

هسبريس من الرباط (صور: مصطفى بهلول)

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي تفجرت بالمركز الاستشفائي ابن سينا؛ فبعد أن جرى الإعلان عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الرضع وتوقيف القابلة المسؤولة عن قاعة الولادة بتهمة تسريب معطيات، خرجت عشرات القابلات وفعاليات المجتمع المدني وعدد من المواطنين الذين توفي أبناؤهم خلال الفترة الأخيرة للاحتجاج ضد الأوضاع مطالبين بضرورة فتح تحقيق نزيه في أسباب الوفيات.

وفي هذا الإطار، تقول رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، إنه حينما ظهرت حقائق تتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة والخدج وارتفاع نسبتها بمعدل يفوق الثلاثين في المائة ما بين سنتي 2016 و2017 وبعد أن انتشرت أخبار بشأن الموضوع عملت إدارة المستشفى على توقيف القابلة المسؤولة عن قاعة التوليد.

وتضيف فضيل، ضمن تصريح لهسبريس: "يجب على الإدارة أن تقوم البحث عن أسباب هذه الوفيات وليس توقيف القابلة المسؤولة عن قاعة الولادة بتهمة تسريب معلومات"، مضيفة: "ما زلنا نتحدث عن تسريب المعلومات في عصر التكنولوجيا والمعلوميات".

وتتابع رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب: "لا نريد أن نكون الحلقة الضعيفة ضمن منظومة صحية كلها اختلالات لا بد من فضح كل ما يضر بالمواطنين؛ فالحق في الحياة هو حق مكفول للجميع، ولا بد من بحث معمق واللجوء إلى القضاء لمعرفة أسباب هذه الوفيات والتي تتعلق برضع لم يفتحوا أعينهم على الدنيا بعد".

من جانبها، تقول فاطمة طالب، القابلة المسؤولة عن قاعة الولادة بمستشفى ابن سينا والتي تم توقيفها، إنه من المتعارف عليه أنه خلال مرحلة الولادة لا بد أن يكون كل من طبيب النساء والتوليد وأيضا طبيب الأطفال حاضرين بقاعة الولادة، مؤكدة أنه منذ 2016 لم يعد هناك أي طبيب للأطفال في هذه القاعة "وعلى الرغم من كوننا طالبنا أكثر من مرة بعودته إلا أن مطالبنا لم تأخذ بعين الاعتبار"، تضيف طالب.

وتوضح القابلة أنه خلال هذه الفترة ارتفع عدد الوفيات في صفوف الرضع، معتبرة أن توقيفها بسبب تسريب معلومات بشأن وفيات الرضع هو "عذر واه، إذ ليس هناك دليل على تسريب المعطيات"، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ"توقيف جائر ولم يتم بالطرق القانونية المتعارف عليها".

من جانبه، قال خير الدين عبد المولى، أبّ مولودين توفيا بالمركز الاستشفائي ذاته أولهما كان قد توفي خلال 2016 والثاني خلال السنة الحالية، إن السبب وراء موت مولوديه هو غياب الحاضنات، إذ يؤكد أنه جرى توجيهه إلى مستشفى خاص حيث ثمن الحاضنة يصل إلى ثمانمائة درهم لليوم.

وينتقد خير الدين الأوضاع التي يعيشها المستشفى قائلا إنه "تمت معاملته بطريقة سيئة لا ترقى إلى مستشفى جامعي مثل ابن سينا"، مطالبا بضرورة وضع حد لهذا الوضع وضرورة توفير حاضنات ومراقبة بأكبر مستشفى بالمغرب وبقلب العاصمة المغربية.