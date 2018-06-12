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الرئيسية | جهات | مجلس جهة الشرق يدعم تعاونيات الشريط الحدودي

مجلس جهة الشرق يدعم تعاونيات الشريط الحدودي

مجلس جهة الشرق يدعم تعاونيات الشريط الحدودي
هسبريس من وجدة
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 10:07

في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه مجلس جهة الشرق لموضوع التشغيل، وسعيه الجاد إلى ابتكار الآليات الكفيلة بالرفع من فرص الشغل بالمناطق الحدودية، عقد رئيسه عبد النبي بعوي لقاء تواصليا مع 3 تعاونيات بجماعة اهل انجاد.

وتستفيد هذه التعاونيات من مشاريع السقي الجماعي بالتنقيط، الذي سيهم حوالي 70 هكتارا، بكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 900 مليون درهم.

وأكد عبد النبي بعوي أن هذه المشاريع التي أعطيت انطلاقتها تندرج في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية المناطق الحدودية، بهدف خلق فرص عمل للساكنة المحلية، وإيجاد بديل اقتصادي بالمنطقة، بشراكة مع وزارة الفلاحة وباقي الشركاء.

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الفلاحين في إطار تعاونيات، وتطوير أساليب السقي بالتنقيط، وتنويع المنتجات الزراعية، وتكثيف الإنتاج، وتكوين وتأطير الفلاحين، وإحداث دينامية لتشغيل اليد العاملة والمساهمة في توفير دخل قار للساكنة.

ويسعي مجلس جهة الشرق إلى ابتكار آليات ملائمة تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطوير التعاونيات، ومساعدتها على خلق منظومة تعاونية متميزة مرتكزة على أسس الحكامة الجيدة، وتقديم الدعم والمساندة والرعاية لتذليل الصعاب وابتكار الحلول المناسبة لتخطي الإكراهات.

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