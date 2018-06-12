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الرئيسية | جهات | سلطات الرباط تمنع رفع الأذان بكنيسة الجولان

سلطات الرباط تمنع رفع الأذان بكنيسة الجولان

سلطات الرباط تمنع رفع الأذان بكنيسة الجولان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 07:41

يوما واحدا قبل موعد تنظيم ملتقى التسامح وحوار الحضارات، الذي كان مزمعا أن تحتضنه كنيسة القديس بطرس، الواقعة في ساحة الجولان بالعاصمة الرباط، أعلن منظمو اللقاء عن إلغائه، بسبب منعه من طرف سلطات الرباط.

ولم يتوصل المنظمون بمنع مكتوب من السلطات، لكن مسؤولي كنيسة القديس بطرس تراجعوا عن فتح أبواب الكنيسة، "لتعرضهم لضغوط من طرف سلطات ولاية الرباط"، حسب مصدر من الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية.

وكانت الجهات المنظمة ل"ملتقى التسامح وحوار الحضارات" تعتزم عقد الملتقى في كنيسة القديس بطرس بالرباط، والذي كان مزمعا أن يفتتح بكلمات ممثلي الديانات السماوية الثلاث، يليها رفع أذان صلاة المغرب، وإفطار جماعي.

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