توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسواحل الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا.

كما يرتقب تكون سحب ضعيفة الاستقرار مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء الأخرى. وستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح، فستهب من القطاع الشمالي معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بباقي الجهات الأخرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات، ومابين 11 و17 بالمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة وبهضاب الفوسفاط وولماس والسهول الداخلية وداخل منطقة سوس، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16و21 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بمنطقة طنجة وبالقرب من السواحل، وما بين 27 و32 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة بالسفوح الجنوبية- الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان عند الواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.